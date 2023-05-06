Над Крымом сбили украинскую ракету
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Крымом сбита баллистическая ракета. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Силами ПВО сбита баллистическая ракета. Разрушений и пострадавших нет», — пишет Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, ракета была запущена украинским ОТРК «Гром-2».
Обновлено в 19:10:
Над полуостровом были сбиты две ракеты. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
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