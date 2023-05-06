Над Крымом сбита баллистическая ракета

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Над Крымом сбили украинскую ракету Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Крымом сбита баллистическая ракета. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Силами ПВО сбита баллистическая ракета. Разрушений и пострадавших нет», — пишет Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, ракета была запущена украинским ОТРК «Гром-2».

Обновлено в 19:10:

Над полуостровом были сбиты две ракеты. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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Над Крымом сбита баллистическая ракета. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Силами ПВО сбита баллистическая ракета. Разрушений и пострадавших нет», — пишет Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, ракета была запущена украинским ОТРК «Гром-2». Обновлено в 19:10: Над полуостровом были сбиты две ракеты. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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