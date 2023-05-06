В Тобольске в СНТ горит 32 строения

О причинах возгорания не сообщается
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В тобольском СНТ «Энергостроитель» пожар охватил 32 строения. Об этом сообщает МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.
«Седьмого мая в 13:15 поступило сообщение о горении пяти строений в СНТ „Энергостроитель“ Тобольского муниципального района. По прибытию подразделений происходит горение 32 строений», — говорится в сообщении ведомства.
Ситуация осложнена сильным ветром и сухой погодой. О пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.
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