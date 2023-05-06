06 мая 2023
05 мая 2023

В Тобольске в СНТ горит 32 строения

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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
О причинах возгорания не сообщается Фото:
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В тобольском СНТ «Энергостроитель» пожар охватил 32 строения. Об этом сообщает МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.

«Седьмого мая в 13:15 поступило сообщение о горении пяти строений в СНТ „Энергостроитель“ Тобольского муниципального района. По прибытию подразделений происходит горение 32 строений», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация осложнена сильным ветром и сухой погодой. О пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.

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В тобольском СНТ «Энергостроитель» пожар охватил 32 строения. Об этом сообщает МЧС Тюменской области в своем telegram-канале. «Седьмого мая в 13:15 поступило сообщение о горении пяти строений в СНТ „Энергостроитель“ Тобольского муниципального района. По прибытию подразделений происходит горение 32 строений», — говорится в сообщении ведомства. Ситуация осложнена сильным ветром и сухой погодой. О пострадавших не сообщается. К тушению пожара привлечено 80 человек и 19 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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