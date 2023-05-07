В Свердловскую область прибыл руководитель Авиалесоохраны

Пожарная обстановка в регионе одна из самых сложных в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловскую область прибыл глава федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Его цель — оценка обстановки с пожарами в регионе и координация действий с губернатором Евгением Куйвашевым.

«В регион прибыл глава ФБУ „Авиалесоохрана“ Дмитрий Селин. Сегодня он облетает пожары, оценивает ситуацию, совместно с губернатором проводит штабы. Они оперативно направляют спасателей в самые сложные точки», — сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Ранее URA.RU сообщало о стягивании на место пожаров в Свердловской области специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». В регион прибыли 250 парашютистов-десантников из Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.