В Свердловскую область прибыл руководитель Авиалесоохраны

В Свердловскую область прибыл глава федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Его цель — оценка обстановки с пожарами в регионе и координация действий с губернатором Евгением Куйвашевым.
«В регион прибыл глава ФБУ „Авиалесоохрана“ Дмитрий Селин. Сегодня он облетает пожары, оценивает ситуацию, совместно с губернатором проводит штабы. Они оперативно направляют спасателей в самые сложные точки», — сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Ранее URA.RU сообщало о стягивании на место пожаров в Свердловской области специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». В регион прибыли 250 парашютистов-десантников из Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.
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