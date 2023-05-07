В Свердловскую область прибыл руководитель Авиалесоохраны

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
Пожарная обстановка в регионе одна из самых сложных в стране Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловскую область прибыл глава федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Его цель — оценка обстановки с пожарами в регионе и координация действий с губернатором Евгением Куйвашевым.

«В регион прибыл глава ФБУ „Авиалесоохрана“ Дмитрий Селин. Сегодня он облетает пожары, оценивает ситуацию, совместно с губернатором проводит штабы. Они оперативно направляют спасателей в самые сложные точки», — сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Ранее URA.RU сообщало о стягивании на место пожаров в Свердловской области специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». В регион прибыли 250 парашютистов-десантников из Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.

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В Свердловскую область прибыл глава федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин. Его цель — оценка обстановки с пожарами в регионе и координация действий с губернатором Евгением Куйвашевым. «В регион прибыл глава ФБУ „Авиалесоохрана“ Дмитрий Селин. Сегодня он облетает пожары, оценивает ситуацию, совместно с губернатором проводит штабы. Они оперативно направляют спасателей в самые сложные точки», — сообщил telegram-канал «Ревдинский рабочий». Ранее URA.RU сообщало о стягивании на место пожаров в Свердловской области специалистов ФБУ «Авиалесоохрана». В регион прибыли 250 парашютистов-десантников из Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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