05 мая 2023

Федеральная Авиалесоохрана перебросила пожарный десант и вертолеты в Свердловскую область. Видео

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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
В Свердловскую область стянуты 250 парашютистов для тушения огня Фото:
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Пожары в Свердловской области

Федеральная Авиалесоохрана для помощи в борьбе с пожарами в Свердловской области перебросила 250 парашютистов-десантников из разных регионов страны. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Для помощи Свердловской области в борьбе с лесными пожарами из разных точек страны стянуты 250 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Для увеличения скорости доставки парашютистов на пожары ведомством были переброшены два вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1 из воздушного парка Межрегионального лесопожарного центра „Север“, созданного по поручению Президента России», — рассказали пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Парашютисты-десантники снабжены новыми моделями парашютов с повышенной безопасностью для заброски на труднодоступные пожары. На сегодняшний день Свердловская область является одним из самых пожароопасных регионов России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задействовано более тысячи специалистов в тушении пожаров. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничие и волонтеры.

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Федеральная Авиалесоохрана для помощи в борьбе с пожарами в Свердловской области перебросила 250 парашютистов-десантников из разных регионов страны. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Для помощи Свердловской области в борьбе с лесными пожарами из разных точек страны стянуты 250 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Для увеличения скорости доставки парашютистов на пожары ведомством были переброшены два вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1 из воздушного парка Межрегионального лесопожарного центра „Север“, созданного по поручению Президента России», — рассказали пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны. Парашютисты-десантники снабжены новыми моделями парашютов с повышенной безопасностью для заброски на труднодоступные пожары. На сегодняшний день Свердловская область является одним из самых пожароопасных регионов России. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задействовано более тысячи специалистов в тушении пожаров. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничие и волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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