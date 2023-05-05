Федеральная Авиалесоохрана для помощи в борьбе с пожарами в Свердловской области перебросила 250 парашютистов-десантников из разных регионов страны. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Для помощи Свердловской области в борьбе с лесными пожарами из разных точек страны стянуты 250 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Для увеличения скорости доставки парашютистов на пожары ведомством были переброшены два вертолета с увеличенной дальностью полета Ми-8 МТВ-1 из воздушного парка Межрегионального лесопожарного центра „Север“, созданного по поручению Президента России», — рассказали пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.
Парашютисты-десантники снабжены новыми моделями парашютов с повышенной безопасностью для заброски на труднодоступные пожары. На сегодняшний день Свердловская область является одним из самых пожароопасных регионов России.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задействовано более тысячи специалистов в тушении пожаров. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничие и волонтеры.
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