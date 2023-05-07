Пригожин: Суровикин стал посредником между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

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Сергей Суровикин организует взаимодействие между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ взаимодействуя с Минобороны», — сообщил Пригожин в своем telegram-канале. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Сергей Суровикин имеет выдающиеся способности военного.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев рассказал о высоком доверии россиян к действиям Суровикина на фронте, передает РАПСИ.

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Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ взаимодействуя с Минобороны», — сообщил Пригожин в своем telegram-канале. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Сергей Суровикин имеет выдающиеся способности военного. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Евгений Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев рассказал о высоком доверии россиян к действиям Суровикина на фронте, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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