Пригожин: Суровикин стал посредником между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

07 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин организует взаимодействие между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ, заявил Евгений Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ взаимодействуя с Минобороны», — сообщил Пригожин в своем telegram-канале. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Сергей Суровикин имеет выдающиеся способности военного. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Евгений Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев рассказал о высоком доверии россиян к действиям Суровикина на фронте, передает РАПСИ.

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ взаимодействуя с Минобороны», — сообщил Пригожин в своем telegram-канале. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Сергей Суровикин имеет выдающиеся способности военного. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее Евгений Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев рассказал о высоком доверии россиян к действиям Суровикина на фронте, передает РАПСИ.