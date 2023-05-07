Пригожин: Суровикин стал посредником между Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России при принятии решений в ходе ведения боевых действий. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Нам дают Суровикина, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ взаимодействуя с Минобороны», — сообщил Пригожин в своем telegram-канале. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», Сергей Суровикин имеет выдающиеся способности военного.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке операции «Бахмутская мясорубка». Член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев рассказал о высоком доверии россиян к действиям Суровикина на фронте, передает РАПСИ.
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