В Кургане закрыли проход через дамбу. Видео

07 мая 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Проход по курганской дамбе ограничили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 На городской дамбе в Кургане ограничили проход. Об этом рассказали очевидцы. «В Кургане закрыли проход через дамбу», — говорится в сообщении в telegram-канале «ЧП Курган». Подписчики предположили, что людей «разворачивают» сотрудники администрации. На кадрах опубликованного видео заметно, как две женщины не пускают на дамбу подростков и заявляют, что проход закрыт. По информации Госавтоинспекции Курганской области, на шоссе Тюнина в Кургане организовано реверсивное движение из-за бушующих пожаров в регионе и густого дыма. Инспекторы ДПС сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах сильного задымления проезжей части. Водителям рекомендовано не осуществлять выезды за пределы населенных пунктов. Дорожные полицейские информируют, что из-за пожаров на автодорогах региона ограничено движение по следующим направлениям: на территории Мишкинского округа участок автодороги с 183 по 190 километр

от автодороги «Иртыш в сторону микрорайона Глинки

от автодороги «Иртыш» в сторону микрорайона Керамзитный (Восточный подъезд)

в районе моста через реку Тобол на участке дороги М. Чаусово — Глинки

организовано реверсивное движение на автодороге «Иртыш» на территории Варгашинского округа Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Движение временно было приостановлено на территории Шадринского и Каргапольского округов.

На городской дамбе в Кургане ограничили проход. Об этом рассказали очевидцы. «В Кургане закрыли проход через дамбу», — говорится в сообщении в telegram-канале «ЧП Курган». Подписчики предположили, что людей «разворачивают» сотрудники администрации. На кадрах опубликованного видео заметно, как две женщины не пускают на дамбу подростков и заявляют, что проход закрыт. По информации Госавтоинспекции Курганской области, на шоссе Тюнина в Кургане организовано реверсивное движение из-за бушующих пожаров в регионе и густого дыма. Инспекторы ДПС сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах сильного задымления проезжей части. Водителям рекомендовано не осуществлять выезды за пределы населенных пунктов. Дорожные полицейские информируют, что из-за пожаров на автодорогах региона ограничено движение по следующим направлениям: Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Движение временно было приостановлено на территории Шадринского и Каргапольского округов.