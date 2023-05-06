На городской дамбе в Кургане ограничили проход. Об этом рассказали очевидцы.
«В Кургане закрыли проход через дамбу», — говорится в сообщении в telegram-канале «ЧП Курган». Подписчики предположили, что людей «разворачивают» сотрудники администрации. На кадрах опубликованного видео заметно, как две женщины не пускают на дамбу подростков и заявляют, что проход закрыт.
По информации Госавтоинспекции Курганской области, на шоссе Тюнина в Кургане организовано реверсивное движение из-за бушующих пожаров в регионе и густого дыма. Инспекторы ДПС сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах сильного задымления проезжей части.
Водителям рекомендовано не осуществлять выезды за пределы населенных пунктов. Дорожные полицейские информируют, что из-за пожаров на автодорогах региона ограничено движение по следующим направлениям:
- на территории Мишкинского округа участок автодороги с 183 по 190 километр
- от автодороги «Иртыш в сторону микрорайона Глинки
- от автодороги «Иртыш» в сторону микрорайона Керамзитный (Восточный подъезд)
- в районе моста через реку Тобол на участке дороги М. Чаусово — Глинки
- организовано реверсивное движение на автодороге «Иртыш» на территории Варгашинского округа
Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Екатеринбург — Курган. Движение временно было приостановлено на территории Шадринского и Каргапольского округов.
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