Движение по трассе Екатеринбург- Курган на территории Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено. Об этом рассказали в УГИБДД области.
«Участок <…> автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда», — уточнили в ГИБДД. Ограничение введено на участке от 239 по 266 км (с. Маслянское — кольцо Юлдус).
Меры предприняты из-за сильного задымления на трассе. Водителей просят отказаться от поездок, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бушуют сильные пожары. Движение транспорта перекрывали на тюменской трассе, автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе, на шоссе Тюнина в Кургане.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!