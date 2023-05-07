ГИБДД временно перекрыла трассу Екатеринбург — Курган. Карта

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Курганская ГИБДД временно перекрыла дорогу на Екатеринбург Фото:
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Движение по трассе Екатеринбург- Курган на территории Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено. Об этом рассказали в УГИБДД области.

«Участок <…> автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда», — уточнили в ГИБДД. Ограничение введено на участке от 239 по 266 км (с. Маслянское — кольцо Юлдус).

Меры предприняты из-за сильного задымления на трассе. Водителей просят отказаться от поездок, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бушуют сильные пожары. Движение транспорта перекрывали на тюменской трассе, автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе, на шоссе Тюнина в Кургане.

Участок дороги Екатеринбург — Курган временно перекрыли
Участок дороги Екатеринбург — Курган временно перекрыли

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Движение по трассе Екатеринбург- Курган на территории Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено. Об этом рассказали в УГИБДД области. «Участок <…> автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда», — уточнили в ГИБДД. Ограничение введено на участке от 239 по 266 км (с. Маслянское — кольцо Юлдус). Меры предприняты из-за сильного задымления на трассе. Водителей просят отказаться от поездок, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бушуют сильные пожары. Движение транспорта перекрывали на тюменской трассе, автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе, на шоссе Тюнина в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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