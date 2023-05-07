ГИБДД временно перекрыла трассу Екатеринбург — Курган. Карта

07 мая 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Курганская ГИБДД временно перекрыла дорогу на Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Движение по трассе Екатеринбург- Курган на территории Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено. Об этом рассказали в УГИБДД области. «Участок <…> автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда», — уточнили в ГИБДД. Ограничение введено на участке от 239 по 266 км (с. Маслянское — кольцо Юлдус). Меры предприняты из-за сильного задымления на трассе. Водителей просят отказаться от поездок, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бушуют сильные пожары. Движение транспорта перекрывали на тюменской трассе, автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе, на шоссе Тюнина в Кургане. Участок дороги Екатеринбург — Курган временно перекрыли Схема: URA.RU

Движение по трассе Екатеринбург- Курган на территории Шадринского и Каргапольского округа временно ограничено. Об этом рассказали в УГИБДД области. «Участок <…> автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе Ялдусовского кольца временно закрыт для проезда», — уточнили в ГИБДД. Ограничение введено на участке от 239 по 266 км (с. Маслянское — кольцо Юлдус). Меры предприняты из-за сильного задымления на трассе. Водителей просят отказаться от поездок, пока ситуация не позволит возобновить проезд транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бушуют сильные пожары. Движение транспорта перекрывали на тюменской трассе, автодороге «Иртыш» в Варгашинском округе, на шоссе Тюнина в Кургане.