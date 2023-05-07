07 мая 2023
06 мая 2023

В Челябинском СИЗО нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, колючая проволока, тюрьма, ИК, забор, охраняемый объект
Мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса Фото:

В ФКУ «СИЗО-3» Челябинска обнаружено тело 38-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Труп мужчины 1985 года рождения найден 6 мая в камере СИЗО-3 (Челябинск, Артиллерийская, 66). По предварительным данным, он совершил самоубийство. Тело обнаружил дежурный в 18:10», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса: 161 (грабеж) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе СК России по Челябинской области и в пресс-службе регионального ГУФСИН. К моменту публикации новости ответы на запросы не поступали.

Ранее в исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного, отбывавшего срок за убийство. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

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В ФКУ «СИЗО-3» Челябинска обнаружено тело 38-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1985 года рождения найден 6 мая в камере СИЗО-3 (Челябинск, Артиллерийская, 66). По предварительным данным, он совершил самоубийство. Тело обнаружил дежурный в 18:10», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса: 161 (грабеж) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе СК России по Челябинской области и в пресс-службе регионального ГУФСИН. К моменту публикации новости ответы на запросы не поступали. Ранее в исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного, отбывавшего срок за убийство. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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