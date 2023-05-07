В Челябинском СИЗО нашли тело мужчины

08 мая 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ФКУ «СИЗО-3» Челябинска обнаружено тело 38-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1985 года рождения найден 6 мая в камере СИЗО-3 (Челябинск, Артиллерийская, 66). По предварительным данным, он совершил самоубийство. Тело обнаружил дежурный в 18:10», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса: 161 (грабеж) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе СК России по Челябинской области и в пресс-службе регионального ГУФСИН. К моменту публикации новости ответы на запросы не поступали. Ранее в исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного, отбывавшего срок за убийство. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

В ФКУ «СИЗО-3» Челябинска обнаружено тело 38-летнего мужчины. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Труп мужчины 1985 года рождения найден 6 мая в камере СИЗО-3 (Челябинск, Артиллерийская, 66). По предварительным данным, он совершил самоубийство. Тело обнаружил дежурный в 18:10», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. По данным источника, мужчина был осужден по двум статьям уголовного кодекса: 161 (грабеж) и 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе СК России по Челябинской области и в пресс-службе регионального ГУФСИН. К моменту публикации новости ответы на запросы не поступали. Ранее в исправительной колонии №2 в Челябинске обнаружили труп заключенного, отбывавшего срок за убийство. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.