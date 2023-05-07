Диетолог назвала опасное последствие переедания сладкого

Нутрициолог Жаровская предупредила об углеводном похмелье после переедания сладкого

08 мая 2023 в 04:52 Размер текста - 17 +

Большое количество сладкого может привести к углеводному похмелью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем. Об этом сообщает врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. «Первый симптом углеводного похмелья — плохое настроение, агрессия, раздражительность или подавленность, когда человек долго не ест сладкого. В таком случае может появиться головная боль, тремор рук, повышенная утомляемость. Если человек съест конфету, симптомы пройдут на час-полтора. В результате этого настроение приходится постоянно поддерживать при помощи сладкого», — рассказывает Жарковская в интервью радио Sputnik. Продолжительность злоупотребления сладким, чтобы появились симптомы, зависит от индивидуальных особенностей организма. «Количество сладкого в день, которое рекомендует Институт питания, — не более 50 граммов. Если потребление сладостей в день более 100 граммов, то это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются через неделю, а кому-то месяцами нужно есть сладкое», — подчеркивает эксперт. Также Жарковская рассказала о последствиях перенасыщения организма углеводами. «При избытке печень преобразовывает углеводы в жиры, начинает жиреть сама. Большое количество сладкого нарушает метаболизм углеводов, влияя на реологию желчи. В таком случае в организме может возникнуть хроническое воспаление со стороны суставов, органов пищеварения, что ведет в том числе к дисбиозу кишечника», — отмечает она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Употребление большого количества сладостей может привести к нарушению работы организма и недомоганию, которое называют углеводным похмельем. Об этом сообщает врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. «Первый симптом углеводного похмелья — плохое настроение, агрессия, раздражительность или подавленность, когда человек долго не ест сладкого. В таком случае может появиться головная боль, тремор рук, повышенная утомляемость. Если человек съест конфету, симптомы пройдут на час-полтора. В результате этого настроение приходится постоянно поддерживать при помощи сладкого», — рассказывает Жарковская в интервью радио Sputnik. Продолжительность злоупотребления сладким, чтобы появились симптомы, зависит от индивидуальных особенностей организма. «Количество сладкого в день, которое рекомендует Институт питания, — не более 50 граммов. Если потребление сладостей в день более 100 граммов, то это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются через неделю, а кому-то месяцами нужно есть сладкое», — подчеркивает эксперт. Также Жарковская рассказала о последствиях перенасыщения организма углеводами. «При избытке печень преобразовывает углеводы в жиры, начинает жиреть сама. Большое количество сладкого нарушает метаболизм углеводов, влияя на реологию желчи. В таком случае в организме может возникнуть хроническое воспаление со стороны суставов, органов пищеварения, что ведет в том числе к дисбиозу кишечника», — отмечает она.