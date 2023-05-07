07 мая 2023

Россия хочет задействовать в зоне СВО грузовики-беспилотники

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Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, боеприпасы, оружие, мины
Беспилотные грузовики будут выполнять задачи по доставке боеприпасов, заявил Евгений Дудоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС), которые будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Возможно, в ближайшее время мы увидим беспилотные грузовые автомобили высокой проходимости в действии в зоне спецоперации на Украине», — передает слова Дудоров РИА Новости. Он подчеркнул, что в данный момент идет процесс доработки грузовых ТС, который позволит превратить их в беспилотные и использовать в качестве доставщиков боеприпасов и гуманитарных грузов. Местность, где проходят боевые действия достаточно сложна с точки зрения навигации беспилотных ТС, но это является решаемым вопросом. Уже сейчас машина хорошо себя показывает на тестовом полигоне, заключил Дудоров.

Ранее стало известно, что на промплощадке «ММК-Метиз» стартовали испытания грузовика-беспилотника автозавода «Урал» из Миасса. В зоне спецоперации на Украине используется множество различных беспилотных аппаратов. Среди них — ударный российский беспилотник «Ланцет», который вызывает большие трудности у солдат ВСУ, передает «Федеральное агентство новостей».

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В зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС), которые будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. «Возможно, в ближайшее время мы увидим беспилотные грузовые автомобили высокой проходимости в действии в зоне спецоперации на Украине», — передает слова Дудоров РИА Новости. Он подчеркнул, что в данный момент идет процесс доработки грузовых ТС, который позволит превратить их в беспилотные и использовать в качестве доставщиков боеприпасов и гуманитарных грузов. Местность, где проходят боевые действия достаточно сложна с точки зрения навигации беспилотных ТС, но это является решаемым вопросом. Уже сейчас машина хорошо себя показывает на тестовом полигоне, заключил Дудоров. Ранее стало известно, что на промплощадке «ММК-Метиз» стартовали испытания грузовика-беспилотника автозавода «Урал» из Миасса. В зоне спецоперации на Украине используется множество различных беспилотных аппаратов. Среди них — ударный российский беспилотник «Ланцет», который вызывает большие трудности у солдат ВСУ, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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