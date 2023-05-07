Россия хочет задействовать в зоне СВО грузовики-беспилотники

В зоне спецоперации планируется использование беспилотных грузовых транспортных средств (ТС), которые будут выполнять задачи по доставке вооружения, гуманитарных грузов и эвакуации раненных военнослужащих. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Возможно, в ближайшее время мы увидим беспилотные грузовые автомобили высокой проходимости в действии в зоне спецоперации на Украине», — передает слова Дудоров РИА Новости. Он подчеркнул, что в данный момент идет процесс доработки грузовых ТС, который позволит превратить их в беспилотные и использовать в качестве доставщиков боеприпасов и гуманитарных грузов. Местность, где проходят боевые действия достаточно сложна с точки зрения навигации беспилотных ТС, но это является решаемым вопросом. Уже сейчас машина хорошо себя показывает на тестовом полигоне, заключил Дудоров.
Ранее стало известно, что на промплощадке «ММК-Метиз» стартовали испытания грузовика-беспилотника автозавода «Урал» из Миасса. В зоне спецоперации на Украине используется множество различных беспилотных аппаратов. Среди них — ударный российский беспилотник «Ланцет», который вызывает большие трудности у солдат ВСУ, передает «Федеральное агентство новостей».
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