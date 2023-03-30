ММК тестирует беспилотник миасского автозавода. Видео

31 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Беспилотник поможет перемещать грузы между подразделениями ММК Фото: Илья Московец © URA.RU Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) тестирует грузовик-беспилотник автозавода «Урал» из Миасса. Как рассказали в пресс-службе автозавода, испытания стартовали на промплощадке «ММК-Метиз». «На промплощадке „ММК-МЕТИЗ“ начались испытания автомобиля „Урал“, оснащенного системой автономного управления. Проект реализуется в рамках сотрудничества ряда компаний. Среди них автозавод, НПО „Андроидная техника“, ООО „Автономные роботизированные системы“, ММК», — отметили в Миассе. В отделе перспективного развития «ММК-Метиз» уточнили, что технику в будущем планируют использовать для транспортировки грузов между подразделениями компании, для доставки продукции в транспортно-логистические центры. Миасский автомобиль оснащен навигационной системой и лидарами для сканирования пространства. Это позволяет ему перемещаться без водителя. Разработка относится к третьему уровню автономности: для эффективной работы транспортом на удалении управляет диспетчер. Одновременно у человека есть возможность контроля над несколькими машинами. Созданный к лету 2022 года, беспилотник протестировали и представили на форуме «Армия» в Москве в августе. Среди прочей новаторской техники миасцев также показан гибридный грузовик: машина может работать на жидком топливе и электричестве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) тестирует грузовик-беспилотник автозавода «Урал» из Миасса. Как рассказали в пресс-службе автозавода, испытания стартовали на промплощадке «ММК-Метиз». «На промплощадке „ММК-МЕТИЗ“ начались испытания автомобиля „Урал“, оснащенного системой автономного управления. Проект реализуется в рамках сотрудничества ряда компаний. Среди них автозавод, НПО „Андроидная техника“, ООО „Автономные роботизированные системы“, ММК», — отметили в Миассе. В отделе перспективного развития «ММК-Метиз» уточнили, что технику в будущем планируют использовать для транспортировки грузов между подразделениями компании, для доставки продукции в транспортно-логистические центры. Миасский автомобиль оснащен навигационной системой и лидарами для сканирования пространства. Это позволяет ему перемещаться без водителя. Разработка относится к третьему уровню автономности: для эффективной работы транспортом на удалении управляет диспетчер. Одновременно у человека есть возможность контроля над несколькими машинами. Созданный к лету 2022 года, беспилотник протестировали и представили на форуме «Армия» в Москве в августе. Среди прочей новаторской техники миасцев также показан гибридный грузовик: машина может работать на жидком топливе и электричестве.