Больше ста сотрудников КМЗ помогали пожарным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники Курганского машиностроительного завода помогают в тушении пожаров в Кургане и пригороде. В борьбе со стихией принимают участие более ста человек, сообщает пресс-служба КМЗ.

«Более 100 сотрудников Курганмашзавода помогают в тушении пожаров на территории Кургана и пригорода. Заводчан экипировали спецодеждой, обеспечили ранцевыми огнетушителями и лопатами. Отряд сразу поступил в распоряжение штаба МЧС, координирующего действия по тушению открытого огня в районе шоссе Тюнина, поселков Керамзитный и Смолино», — сообщили в telegram-канале КМЗ.

Основной отряд заводчан помогал тушить пожары с 7 мая на 8 мая в районе шоссе Тюнина, поселков Керамзитный и Смолино. Сейчас еще одна заводская бригада из 25 человек продолжает оказывать помощь в тушении тлеющих очагов в пригороде и близлежащих лесах. Завод передал сотрудникам МЧС две единицы гусеничной техники для прокладки минерализованных полос в районе трассы «Курган — Екатеринбург». Руководство КМЗ отмечает, что заводчане готовы помогать столько, сколько потребуется. Помогают в борьбе с пожарами и сотрудники ЗАО «Курганстальмост». По данным предприятия, сегодня 25 человек борются с возгоранием в лесу по направлению от Белого Яра в сторону Редькино. Всего в тушении масштабных пожаров были задействованы 185 работников Курганстальмоста.

Больше ста работников КМЗ приняли участие в тушении пожаров в Кургане и пригороде фото: telegram-канал КМЗ

фото: telegram-канал КМЗ