Мишустин утвердил многомиллионные субсидии на увеличение мест в школах ХМАО

08 мая 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Правительство РФ существенно увеличило субсидии на образование в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ утвердило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях ХМАО, в 2024 году субсидирование на эти цели составит более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванном демографическим фактором в 2023 году выделить для Ханты-Мансийского автономного округа 112 миллионов 986 тысяч 500 рублей, в 2024 году 1 миллиард 8 миллионов 190 тысяч рублей», — указано в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях ХМАО в 2023 году составит 157 миллионов 423 тысячи 600 рублей. В 2024 году — 246 миллионов 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске планируется строительство новой школы до 2030 года. В Нягани новую школу начнут строить уже в этом году, на ее постройку потратят более миллиарда рублей.

Правительство РФ утвердило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях ХМАО, в 2024 году субсидирование на эти цели составит более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванном демографическим фактором в 2023 году выделить для Ханты-Мансийского автономного округа 112 миллионов 986 тысяч 500 рублей, в 2024 году 1 миллиард 8 миллионов 190 тысяч рублей», — указано в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях ХМАО в 2023 году составит 157 миллионов 423 тысячи 600 рублей. В 2024 году — 246 миллионов 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске планируется строительство новой школы до 2030 года. В Нягани новую школу начнут строить уже в этом году, на ее постройку потратят более миллиарда рублей.