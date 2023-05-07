07 мая 2023
06 мая 2023

Мишустин утвердил многомиллионные субсидии на увеличение мест в школах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, учитель, класс, экзамен, педагог, школьный кабинет
Правительство РФ существенно увеличило субсидии на образование в ХМАО Фото:

Правительство РФ утвердило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях ХМАО, в 2024 году субсидирование на эти цели составит более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванном демографическим фактором в 2023 году выделить для Ханты-Мансийского автономного округа 112 миллионов 986 тысяч 500 рублей, в 2024 году 1 миллиард 8 миллионов 190 тысяч рублей», — указано в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях ХМАО в 2023 году составит 157 миллионов 423 тысячи 600 рублей. В 2024 году — 246 миллионов 307 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске планируется строительство новой школы до 2030 года. В Нягани новую школу начнут строить уже в этом году, на ее постройку потратят более миллиарда рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ утвердило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях ХМАО, в 2024 году субсидирование на эти цели составит более одного миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «На создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванном демографическим фактором в 2023 году выделить для Ханты-Мансийского автономного округа 112 миллионов 986 тысяч 500 рублей, в 2024 году 1 миллиард 8 миллионов 190 тысяч рублей», — указано в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации. Объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях ХМАО в 2023 году составит 157 миллионов 423 тысячи 600 рублей. В 2024 году — 246 миллионов 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Нефтеюганске планируется строительство новой школы до 2030 года. В Нягани новую школу начнут строить уже в этом году, на ее постройку потратят более миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...