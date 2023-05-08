08 мая 2023

Российский врач погиб при обстреле сектора Газа со стороны Израиля

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Обстрел со стороны Израиля произошел 9 мая Фото:

Россиянин Джамал Абу Хасван, занимающий должность главы местного мединского учреждения, погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом рассказал представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра.

«Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — заявил аль-Кедра, его слова приводит РИА Новости. Сосед погибшего Муавия Якоб уточнил, что ракета попала в квартиру Абу Хасвана. Из-за этого также погибли жена и сын гражданина России.

Всего во время обстрела 9 мая в секторе Газа погибло десять человек. Среди них девять палестинцев и один россиянин, следует из заявления палестинского минздрава.

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Россиянин Джамал Абу Хасван, занимающий должность главы местного мединского учреждения, погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом рассказал представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. «Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — заявил аль-Кедра, его слова приводит РИА Новости. Сосед погибшего Муавия Якоб уточнил, что ракета попала в квартиру Абу Хасвана. Из-за этого также погибли жена и сын гражданина России. Всего во время обстрела 9 мая в секторе Газа погибло десять человек. Среди них девять палестинцев и один россиянин, следует из заявления палестинского минздрава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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