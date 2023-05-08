Российский врач погиб при обстреле сектора Газа со стороны Израиля 09 мая 2023 в 07:31 Размер текста - 17 + Обстрел со стороны Израиля произошел 9 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россиянин Джамал Абу Хасван, занимающий должность главы местного мединского учреждения, погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом рассказал представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. «Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — заявил аль-Кедра, его слова приводит РИА Новости. Сосед погибшего Муавия Якоб уточнил, что ракета попала в квартиру Абу Хасвана. Из-за этого также погибли жена и сын гражданина России. Всего во время обстрела 9 мая в секторе Газа погибло десять человек. Среди них девять палестинцев и один россиянин, следует из заявления палестинского минздрава. Россиянин Джамал Абу Хасван, занимающий должность главы местного мединского учреждения, погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом рассказал представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра. «Гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в городе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля», — заявил аль-Кедра, его слова приводит РИА Новости. Сосед погибшего Муавия Якоб уточнил, что ракета попала в квартиру Абу Хасвана. Из-за этого также погибли жена и сын гражданина России. Всего во время обстрела 9 мая в секторе Газа погибло десять человек. Среди них девять палестинцев и один россиянин, следует из заявления палестинского минздрава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям