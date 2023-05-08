Актриса Татьяна Васильева раскрыла, почему ее внуки сбежали из Германии в Россию

Внуки народной артистки России Татьяны Васильевой Ваня и Гриша уехали из Германии в Россию, потому что они столкнулись с некоторыми странностями и низким уровнем образования. Подробности рассказала сама актриса.
«Например, пару лет назад в школе (где учились старшие внуки Васильевой Ваня и Гриша — прим. ред.) появились учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках. И это считалось нормальным!» — поделилась Татьяна Васильева в программе «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. Актриса отметила, что уровень образования в Германии гораздо ниже, чем в Москве. Дети любого пола ходят в общие туалеты, даже с трансгендерами, подчеркнула артистка.
В итоге оба внука захотели жить и обучаться в России. Васильева отметила, что они готовы пойти на это, несмотря на то, что им придется наверстывать российскую школьную программу.
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