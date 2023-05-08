Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра под Херсоном 09 мая 2023 в 08:51 Размер текста - 17 + Российские силы контролируют ситуацию в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь реку Днепр в Херсонской области армия России взяла под контроль подходы ко всем островам в устье реки. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — рассказал источник, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что на данный момент у украинских сил нет возможности закрепиться на островах. Ранее 9 мая украинская ДРГ попыталась пересечь реку Днепр на семи катерах. Однако российские силы не дали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра, передает RT. Самой сложной точкой при форсировании Днепра станет Каховское водохранилище, которое обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, река в этом месте намного шире. После попытки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь реку Днепр в Херсонской области армия России взяла под контроль подходы ко всем островам в устье реки. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — рассказал источник, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что на данный момент у украинских сил нет возможности закрепиться на островах. Ранее 9 мая украинская ДРГ попыталась пересечь реку Днепр на семи катерах. Однако российские силы не дали солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра, передает RT. Самой сложной точкой при форсировании Днепра станет Каховское водохранилище, которое обеспечивает охлаждение Запорожской АЭС. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, река в этом месте намного шире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям