08 мая 2023

Несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома, улица бурова петрова
В Курганской области после пожаров более 400 человек нуждаются в помощи Фото:
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В Курганской области больше 440 человек после пожаров подали заявления на материальную помощь. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в интервью для местного СМИ.

«После пожаров 443 человека написали заявления на материальную помощь. С 8 мая у нас начались выплаты пострадавшим от пожаров. На каждого члена семьи, гражданина с пострадавшей территории по десять тысяч рублей на руки на неотложные нужды», — рассказала мэр Ситникова телеканалу «ГТРК Курган».

Сообщается, что 8 мая начались частичные выплаты в размере 50 тысяч рублей пострадавшим, которые потеряли свое имущество. Ситникова отмечает, что в настоящее время мэрия совместно с Росреестром работают с каждой конкретной семьей, чтобы восстановить утерянные документы на недвижимость. Как отмечает глава города, выплаты зависят от того, было ли утерянное имущество единственным.

Ранее URA.RU писало, что курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты. Им планируют выплатить по одному миллиону рублей.

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В Курганской области больше 440 человек после пожаров подали заявления на материальную помощь. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в интервью для местного СМИ. «После пожаров 443 человека написали заявления на материальную помощь. С 8 мая у нас начались выплаты пострадавшим от пожаров. На каждого члена семьи, гражданина с пострадавшей территории по десять тысяч рублей на руки на неотложные нужды», — рассказала мэр Ситникова телеканалу «ГТРК Курган». Сообщается, что 8 мая начались частичные выплаты в размере 50 тысяч рублей пострадавшим, которые потеряли свое имущество. Ситникова отмечает, что в настоящее время мэрия совместно с Росреестром работают с каждой конкретной семьей, чтобы восстановить утерянные документы на недвижимость. Как отмечает глава города, выплаты зависят от того, было ли утерянное имущество единственным. Ранее URA.RU писало, что курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты. Им планируют выплатить по одному миллиону рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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