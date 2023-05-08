Несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров

09 мая 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Курганской области после пожаров более 400 человек нуждаются в помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области больше 440 человек после пожаров подали заявления на материальную помощь. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в интервью для местного СМИ. «После пожаров 443 человека написали заявления на материальную помощь. С 8 мая у нас начались выплаты пострадавшим от пожаров. На каждого члена семьи, гражданина с пострадавшей территории по десять тысяч рублей на руки на неотложные нужды», — рассказала мэр Ситникова телеканалу «ГТРК Курган». Сообщается, что 8 мая начались частичные выплаты в размере 50 тысяч рублей пострадавшим, которые потеряли свое имущество. Ситникова отмечает, что в настоящее время мэрия совместно с Росреестром работают с каждой конкретной семьей, чтобы восстановить утерянные документы на недвижимость. Как отмечает глава города, выплаты зависят от того, было ли утерянное имущество единственным. Ранее URA.RU писало, что курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты. Им планируют выплатить по одному миллиону рублей.

В Курганской области больше 440 человек после пожаров подали заявления на материальную помощь. Об этом сообщает глава города Елена Ситникова в интервью для местного СМИ. «После пожаров 443 человека написали заявления на материальную помощь. С 8 мая у нас начались выплаты пострадавшим от пожаров. На каждого члена семьи, гражданина с пострадавшей территории по десять тысяч рублей на руки на неотложные нужды», — рассказала мэр Ситникова телеканалу «ГТРК Курган». Сообщается, что 8 мая начались частичные выплаты в размере 50 тысяч рублей пострадавшим, которые потеряли свое имущество. Ситникова отмечает, что в настоящее время мэрия совместно с Росреестром работают с каждой конкретной семьей, чтобы восстановить утерянные документы на недвижимость. Как отмечает глава города, выплаты зависят от того, было ли утерянное имущество единственным. Ранее URA.RU писало, что курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты. Им планируют выплатить по одному миллиону рублей.