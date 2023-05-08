08 мая 2023

Курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты

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Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области семьи погибших из-за масштабных пожаров получат по миллиону рублей в качестве выплат. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков.

«Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайных ситуаций 27 апреля и 7 мая получат выплату в размере одного миллиона рублей. Такое решение принято областным штабом комиссии по ЧС», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Ермакова. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

Ранее URA.RU писало, что количество погибших из-за пожаров в Курганской области превысило 10 человек. По данным telegram-канала Baza, число погибших составляет 14 человек.

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В Курганской области семьи погибших из-за масштабных пожаров получат по миллиону рублей в качестве выплат. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. «Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайных ситуаций 27 апреля и 7 мая получат выплату в размере одного миллиона рублей. Такое решение принято областным штабом комиссии по ЧС», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Ермакова. Выплаты начнутся в ближайшие дни. Ранее URA.RU писало, что количество погибших из-за пожаров в Курганской области превысило 10 человек. По данным telegram-канала Baza, число погибших составляет 14 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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