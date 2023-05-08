Курганским семьям погибших в масштабных пожарах пообещали выплаты

В Курганской области семьи погибших из-за масштабных пожаров получат по миллиону рублей в качестве выплат. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков.
«Семьи погибших в пожарах в результате чрезвычайных ситуаций 27 апреля и 7 мая получат выплату в размере одного миллиона рублей. Такое решение принято областным штабом комиссии по ЧС», — сообщается в telegram-канале правительства Курганской области со ссылкой на Ермакова. Выплаты начнутся в ближайшие дни.
Ранее URA.RU писало, что количество погибших из-за пожаров в Курганской области превысило 10 человек. По данным telegram-канала Baza, число погибших составляет 14 человек.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.