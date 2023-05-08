Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров 09 мая 2023 в 18:16 Размер текста - 17 + Губернатор Шумков дал новое поручение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил разбирать завалы, которые возникли в результате пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры. А когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор также сообщил, что в настоящий момент начаты выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Курганцам также помогают восстановить утерянные документы. Между тем Шумков отметил, что дети пострадавших от пожаров смогут получить бесплатную путевку в загородные лагеря, а пожилые люди — в санаторий. Курганцам также выплатят компенсацию. Ранее URA.RU писало, что несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров. С 8 мая начались выплаты пострадавших гражданам. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил разбирать завалы, которые возникли в результате пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры. А когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор также сообщил, что в настоящий момент начаты выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Курганцам также помогают восстановить утерянные документы. Между тем Шумков отметил, что дети пострадавших от пожаров смогут получить бесплатную путевку в загородные лагеря, а пожилые люди — в санаторий. Курганцам также выплатят компенсацию. Ранее URA.RU писало, что несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров. С 8 мая начались выплаты пострадавших гражданам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям