Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил разбирать завалы, которые возникли в результате пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры. А когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Губернатор также сообщил, что в настоящий момент начаты выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Курганцам также помогают восстановить утерянные документы. Между тем Шумков отметил, что дети пострадавших от пожаров смогут получить бесплатную путевку в загородные лагеря, а пожилые люди — в санаторий. Курганцам также выплатят компенсацию.
Ранее URA.RU писало, что несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров. С 8 мая начались выплаты пострадавших гражданам.
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