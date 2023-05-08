08 мая 2023

Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Губернатор Шумков дал новое поручение Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил разбирать завалы, которые возникли в результате пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры. А когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор также сообщил, что в настоящий момент начаты выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Курганцам также помогают восстановить утерянные документы. Между тем Шумков отметил, что дети пострадавших от пожаров смогут получить бесплатную путевку в загородные лагеря, а пожилые люди — в санаторий. Курганцам также выплатят компенсацию.

Ранее URA.RU писало, что несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров. С 8 мая начались выплаты пострадавших гражданам.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил разбирать завалы, которые возникли в результате пожаров. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил в кратчайшие сроки обеспечить восстановление инфраструктуры. А когда позволит противопожарная ситуация, провести организованный разбор завалов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор также сообщил, что в настоящий момент начаты выплаты в размере 10 и 50 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Курганцам также помогают восстановить утерянные документы. Между тем Шумков отметил, что дети пострадавших от пожаров смогут получить бесплатную путевку в загородные лагеря, а пожилые люди — в санаторий. Курганцам также выплатят компенсацию. Ранее URA.RU писало, что несколько сотен курганцев подали заявления на помощь после пожаров. С 8 мая начались выплаты пострадавших гражданам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...