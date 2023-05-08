08 мая 2023
07 мая 2023

В Прикамье вернули останки бойца ВОВ, который погиб с зажатым в руке медальоном. Фото

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Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, записка из смертного медальона
Бойца опознали по записи из солдатского медальона Фото:

В Пермский край вернули останки солдата Великой Отечественной войны, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Медальон был зажат в руке бойца вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой, рассказывает глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

«На Кунгурской земле произошло историческое событие. После долгих лет домой вернулся красноармеец Василий Тихонович Крылов — уроженец деревни Моргуново, Суксунского района, 23 декабря 1913 года рождения. Его имя удалось установить по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке бойца вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсуле», — рассказывает Вадим Лысанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Василий Крылов был бойцом 112 стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Его призвали в армию накануне Великой Отечественной войны. Дивизия несла большие потери, а под городом Невель она попала в окружение, из которого почти никому не удалось выбраться. До настоящего времени тысячи бойцов 112 дивизии числятся пропавшими без вести.

Бойца опознали по медальону, зажатому у него в руке
Бойца опознали по медальону, зажатому у него в руке
Василий Крылов был бойцом 112 стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии
Василий Крылов был бойцом 112 стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии

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В Пермский край вернули останки солдата Великой Отечественной войны, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Медальон был зажат в руке бойца вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой, рассказывает глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. «На Кунгурской земле произошло историческое событие. После долгих лет домой вернулся красноармеец Василий Тихонович Крылов — уроженец деревни Моргуново, Суксунского района, 23 декабря 1913 года рождения. Его имя удалось установить по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке бойца вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсуле», — рассказывает Вадим Лысанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Василий Крылов был бойцом 112 стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Его призвали в армию накануне Великой Отечественной войны. Дивизия несла большие потери, а под городом Невель она попала в окружение, из которого почти никому не удалось выбраться. До настоящего времени тысячи бойцов 112 дивизии числятся пропавшими без вести.
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