Пьяный житель Троицка напал на полицейского с ножом

09 мая 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

Оба участника конфликта были госпитализированы с травмами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник транспортной полиции пострадал при нападении хулигана в Троицке (Челябинская область). Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО. «7 мая в вечернее время на улице 10 квартал города Троицк в ходе бытового конфликта 30-летний местный житель, будучи, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения в виде резаной раны головы сотруднику линейного отдела полиции. Обоих участников конфликта доставили в больницу», — рассказали в транспортной полиции округа. Там уточнили, что полицейский применил личное травматическое оружие против нападавшего. После этого сообщил об инциденте руководителю. В момент конфликта полицейский был трезв, находился на выходном. По факту инцидента ведется проверка.

Сотрудник транспортной полиции пострадал при нападении хулигана в Троицке (Челябинская область). Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО. «7 мая в вечернее время на улице 10 квартал города Троицк в ходе бытового конфликта 30-летний местный житель, будучи, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения в виде резаной раны головы сотруднику линейного отдела полиции. Обоих участников конфликта доставили в больницу», — рассказали в транспортной полиции округа. Там уточнили, что полицейский применил личное травматическое оружие против нападавшего. После этого сообщил об инциденте руководителю. В момент конфликта полицейский был трезв, находился на выходном. По факту инцидента ведется проверка.