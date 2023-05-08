08 мая 2023

Пьяный житель Троицка напал на полицейского с ножом

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Оба участника конфликта были госпитализированы с травмами Фото:

Сотрудник транспортной полиции пострадал при нападении хулигана в Троицке (Челябинская область). Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО.

«7 мая в вечернее время на улице 10 квартал города Троицк в ходе бытового конфликта 30-летний местный житель, будучи, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения в виде резаной раны головы сотруднику линейного отдела полиции. Обоих участников конфликта доставили в больницу», — рассказали в транспортной полиции округа.

Там уточнили, что полицейский применил личное травматическое оружие против нападавшего. После этого сообщил об инциденте руководителю. В момент конфликта полицейский был трезв, находился на выходном. По факту инцидента ведется проверка.

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Сотрудник транспортной полиции пострадал при нападении хулигана в Троицке (Челябинская область). Он госпитализирован с травмами, сообщили URA.RU в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО. «7 мая в вечернее время на улице 10 квартал города Троицк в ходе бытового конфликта 30-летний местный житель, будучи, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения в виде резаной раны головы сотруднику линейного отдела полиции. Обоих участников конфликта доставили в больницу», — рассказали в транспортной полиции округа. Там уточнили, что полицейский применил личное травматическое оружие против нападавшего. После этого сообщил об инциденте руководителю. В момент конфликта полицейский был трезв, находился на выходном. По факту инцидента ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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