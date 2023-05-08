В городе ЯНАО при помощи свечей воссоздали легендарное изображение. Фото

Жители Ноябрьска свечами выложили изображение «Родина-мать зовет!»

09 мая 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске из трех тысяч свечей выложили изображение плаката «Родина-мать зовет!» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» выложили огненное изображение с плаката «Родина-мать зовет!» Для воссоздания одного из известных изображений времен Великой Отечественной войны ноябряне зажгли почти три тысячи лампад, сообщила депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Символичное завершение празднования Дня Победы в Ноябрьске. В вечернем городе зажгли почти 3 тысячи лампад, чтобы выложить из них огненную картину «Родина-мать зовет!» — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Акция «Пламя Победы» стартовала в зоне СВО. Несколькими днями ранее военнослужащие Ямала передали эстафетный огонек для земляков. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое при помощи лампад выложили слово «Победа». В акции приняли участие городские власти, ветераны, общественники, жители и гости города.

В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» выложили огненное изображение с плаката «Родина-мать зовет!» Для воссоздания одного из известных изображений времен Великой Отечественной войны ноябряне зажгли почти три тысячи лампад, сообщила депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Символичное завершение празднования Дня Победы в Ноябрьске. В вечернем городе зажгли почти 3 тысячи лампад, чтобы выложить из них огненную картину «Родина-мать зовет!» — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Акция «Пламя Победы» стартовала в зоне СВО. Несколькими днями ранее военнослужащие Ямала передали эстафетный огонек для земляков. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое при помощи лампад выложили слово «Победа». В акции приняли участие городские власти, ветераны, общественники, жители и гости города.