В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» выложили огненное изображение с плаката «Родина-мать зовет!» Для воссоздания одного из известных изображений времен Великой Отечественной войны ноябряне зажгли почти три тысячи лампад, сообщила депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.
«Символичное завершение празднования Дня Победы в Ноябрьске. В вечернем городе зажгли почти 3 тысячи лампад, чтобы выложить из них огненную картину «Родина-мать зовет!» — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Акция «Пламя Победы» стартовала в зоне СВО. Несколькими днями ранее военнослужащие Ямала передали эстафетный огонек для земляков.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое при помощи лампад выложили слово «Победа». В акции приняли участие городские власти, ветераны, общественники, жители и гости города.
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