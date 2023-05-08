08 мая 2023
07 мая 2023

В городе ЯНАО при помощи свечей воссоздали легендарное изображение. Фото

Жители Ноябрьска свечами выложили изображение «Родина-мать зовет!»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, свеча памяти
В Ноябрьске из трех тысяч свечей выложили изображение плаката «Родина-мать зовет!» Фото:

В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» выложили огненное изображение с плаката «Родина-мать зовет!» Для воссоздания одного из известных изображений времен Великой Отечественной войны ноябряне зажгли почти три тысячи лампад, сообщила депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.

«Символичное завершение празднования Дня Победы в Ноябрьске. В вечернем городе зажгли почти 3 тысячи лампад, чтобы выложить из них огненную картину «Родина-мать зовет!» — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Акция «Пламя Победы» стартовала в зоне СВО. Несколькими днями ранее военнослужащие Ямала передали эстафетный огонек для земляков.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое при помощи лампад выложили слово «Победа». В акции приняли участие городские власти, ветераны, общественники, жители и гости города.

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В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» выложили огненное изображение с плаката «Родина-мать зовет!» Для воссоздания одного из известных изображений времен Великой Отечественной войны ноябряне зажгли почти три тысячи лампад, сообщила депутат заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова. «Символичное завершение празднования Дня Победы в Ноябрьске. В вечернем городе зажгли почти 3 тысячи лампад, чтобы выложить из них огненную картину «Родина-мать зовет!» — написала Надежда Гудкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Акция «Пламя Победы» стартовала в зоне СВО. Несколькими днями ранее военнослужащие Ямала передали эстафетный огонек для земляков. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое при помощи лампад выложили слово «Победа». В акции приняли участие городские власти, ветераны, общественники, жители и гости города.
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