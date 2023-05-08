В ЯНАО выложили из свечей слово «Победа». Фото

09 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое зажгли свечи в День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое на площади Памяти местные жители выложили из свечей слово «Победа». Фотографии с мероприятия опубликовал мэр Андрей Воронов. «Праздник, объединяющий поколения», — написал глава в своем telegram-канале. На снимках видно выложенное слово. В мероприятии приняли участие ветераны, участники боевых действий, работники предприятий и общественники, волонтеры, жители и гости города. Память героев почтили минутой молчания, сообщают местные СМИ. Ранее в ЯНАО депутаты заксобрания и чиновники мэрии Салехарда приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби жители Салехарда возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи в память погибших в годы войны. Тelegram-канал Андрея Воронова Тelegram-канал Андрея Воронова

В Новом Уренгое на площади Памяти местные жители выложили из свечей слово «Победа». Фотографии с мероприятия опубликовал мэр Андрей Воронов. «Праздник, объединяющий поколения», — написал глава в своем telegram-канале. На снимках видно выложенное слово. В мероприятии приняли участие ветераны, участники боевых действий, работники предприятий и общественники, волонтеры, жители и гости города. Память героев почтили минутой молчания, сообщают местные СМИ. Ранее в ЯНАО депутаты заксобрания и чиновники мэрии Салехарда приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби жители Салехарда возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи в память погибших в годы войны.