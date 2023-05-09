Politico: США отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности

Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять ракеты большой дальности ATACMS на Украину. Об этом сообщили источники.
«Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине», — передает слова источника издание Politico.
По информации издания Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. «США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву», — рассказал источник.
Ранее URA.RU писало, что власти Великобритании собирались предоставить Украине ракеты большой дальности. Но, пока окончательное решение еще не принято.
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