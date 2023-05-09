09 мая 2023

Politico: США отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, ракета, ракета зенитная, с 300
США отказались поставлять ракеты ATACMS Украине Фото:

Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять ракеты большой дальности ATACMS на Украину. Об этом сообщили источники.

«Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине», — передает слова источника издание Politico.

По информации издания Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. «США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву», — рассказал источник.

Ранее URA.RU писало, что власти Великобритании собирались предоставить Украине ракеты большой дальности. Но, пока окончательное решение еще не принято.

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Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять ракеты большой дальности ATACMS на Украину. Об этом сообщили источники. «Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине», — передает слова источника издание Politico. По информации издания Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. «США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву», — рассказал источник. Ранее URA.RU писало, что власти Великобритании собирались предоставить Украине ракеты большой дальности. Но, пока окончательное решение еще не принято.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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