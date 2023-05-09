Politico: США отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности 10 мая 2023 в 02:54 Размер текста - 17 + США отказались поставлять ракеты ATACMS Украине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять ракеты большой дальности ATACMS на Украину. Об этом сообщили источники. «Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине», — передает слова источника издание Politico. По информации издания Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. «США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву», — рассказал источник. Ранее URA.RU писало, что власти Великобритании собирались предоставить Украине ракеты большой дальности. Но, пока окончательное решение еще не принято. Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять ракеты большой дальности ATACMS на Украину. Об этом сообщили источники. «Наша политика в отношении ATACMS не изменилась. США не будут поставлять ракеты большой дальности Украине», — передает слова источника издание Politico. По информации издания Украина неоднократно просила США предоставить ей ATACMS, но получала отказ. «США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву», — рассказал источник. Ранее URA.RU писало, что власти Великобритании собирались предоставить Украине ракеты большой дальности. Но, пока окончательное решение еще не принято. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям