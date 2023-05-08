Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности

09 мая 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Украина может получить от Британии ракеты с радиусом действия до 300 километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным фондом поддержки Украины (IFU). «Минобороны Великобритании попросило выразить заинтересованность в предоставлении Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — передает содержимое документа газета The Washington Post . Конкретные сроки, тип и количество предоставляемого вооружения пока не называются. Из содержимого секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в сети, также следует, что Великобритания намерена передать Украине некоторое количество ракет Storm Shadow, заключили в газете. Ранее Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет. Военный обозреватель Давид Нармания рассказал о разработке в США нового типа ракет, которые могут быть предоставлены украинской армии для ударов по российской территории, передает «Утро.ру».

Власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным фондом поддержки Украины (IFU). «Минобороны Великобритании попросило выразить заинтересованность в предоставлении Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — передает содержимое документа газета The Washington Post. Конкретные сроки, тип и количество предоставляемого вооружения пока не называются. Из содержимого секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в сети, также следует, что Великобритания намерена передать Украине некоторое количество ракет Storm Shadow, заключили в газете. Ранее Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет. Военный обозреватель Давид Нармания рассказал о разработке в США нового типа ракет, которые могут быть предоставлены украинской армии для ударов по российской территории, передает «Утро.ру».