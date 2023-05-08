08 мая 2023

Британия готовится отправить Украине ракеты большой дальности

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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, запуск ракеты, ракетная установка, пво, сво
Украина может получить от Британии ракеты с радиусом действия до 300 километров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным фондом поддержки Украины (IFU).

«Минобороны Великобритании попросило выразить заинтересованность в предоставлении Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — передает содержимое документа газета The Washington Post. Конкретные сроки, тип и количество предоставляемого вооружения пока не называются. Из содержимого секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в сети, также следует, что Великобритания намерена передать Украине некоторое количество ракет Storm Shadow, заключили в газете.

Ранее Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет. Военный обозреватель Давид Нармания рассказал о разработке в США нового типа ракет, которые могут быть предоставлены украинской армии для ударов по российской территории, передает «Утро.ру».

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Власти Великобритании планируют предоставить Украине ракеты большой дальности, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщается в документе, опубликованном Международным фондом поддержки Украины (IFU). «Минобороны Великобритании попросило выразить заинтересованность в предоставлении Украине ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — передает содержимое документа газета The Washington Post. Конкретные сроки, тип и количество предоставляемого вооружения пока не называются. Из содержимого секретных документов Пентагона, которые были опубликованы в сети, также следует, что Великобритания намерена передать Украине некоторое количество ракет Storm Shadow, заключили в газете. Ранее Евросоюз предоставил Украине финансовую помощь, которая будет направлена на закупку ракет. Военный обозреватель Давид Нармания рассказал о разработке в США нового типа ракет, которые могут быть предоставлены украинской армии для ударов по российской территории, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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