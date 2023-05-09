В Кургане 11% женщин столкнулись с негативом от работодателей из-за беременности

В Кургане часть работодателей негативно реагируют на беременность сотрудниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе социологического исследования выяснилось, что часть работодателей в Кургане негативно отреагировали на новость о беременности своих сотрудниц. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.

«Соцопрос показал, что в Кургане 11% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 20% сообщили о нейтральной реакции босса», — рассказали в сервисе.

Организаторы соцопроса подсчитали, что 43% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции курганских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно.

По данным сервиса, шесть из десяти женщин (64%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. «Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив», — говорится в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане работодатели массово нуждаются в сотрудниках. Наиболее востребованными сферами стали производство, строительство и транспортно-логистическая отрасль.