09 мая 2023

В Кургане 11% женщин столкнулись с негативом от работодателей из-за беременности

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, демография, беременная женщина, беременность
В Кургане часть работодателей негативно реагируют на беременность сотрудниц Фото:

В ходе социологического исследования выяснилось, что часть работодателей в Кургане негативно отреагировали на новость о беременности своих сотрудниц. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.

«Соцопрос показал, что в Кургане 11% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 20% сообщили о нейтральной реакции босса», — рассказали в сервисе.

Организаторы соцопроса подсчитали, что 43% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции курганских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно.

По данным сервиса, шесть из десяти женщин (64%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. «Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив», — говорится в исследовании.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане работодатели массово нуждаются в сотрудниках. Наиболее востребованными сферами стали производство, строительство и транспортно-логистическая отрасль.

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В ходе социологического исследования выяснилось, что часть работодателей в Кургане негативно отреагировали на новость о беременности своих сотрудниц. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Соцопрос показал, что в Кургане 11% опрошенных женщин заметили негативную реакцию работодателей на их беременность. Еще 20% сообщили о нейтральной реакции босса», — рассказали в сервисе. Организаторы соцопроса подсчитали, что 43% опрошенных женщин рассказали о позитивной реакции курганских работодателей на беременность сотрудниц. По словам исследователей, коллеги по работе воспринимают новости о скором пополнении в семье еще более позитивно. По данным сервиса, шесть из десяти женщин (64%) сказали, что сослуживцы, узнав о беременности, поддерживали и подбадривали их. «Каждая пятая (19%) сообщила, что коллеги отреагировали нейтрально, и лишь 6% почувствовали негатив», — говорится в исследовании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане работодатели массово нуждаются в сотрудниках. Наиболее востребованными сферами стали производство, строительство и транспортно-логистическая отрасль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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