Аналитики заявили о массовом дефиците кадров в Кургане

В большом количестве новых кадров нуждаются курганские производители, строители и организации транспортной отрасли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане работодатели массово нуждаются в сотрудниках. Работников ищут с помощью популярного сервиса объявлений. О ситуации на рынке труда корреспонденту URA.RU сообщили аналитики Avito.

«В целом тенденции на рынке труда Курганской области повторяют общероссийские. Рынок динамично развивается, и работодатели активно ищут новых сотрудников, а соискатели — работу или подработку. По итогам прошлого года, вакансий на платформе „Авито Работа“ в регионе стало больше на 88%», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

Наиболее востребованными сферами стали производство, строительство и транспортно-логистическая отрасль. На эти специальности приходится 44% всех вакансий Курганской области. «Число объявлений в группах профессий „Производство, сырье, с/х“ и „Строительство“ увеличилось в 2 раза, в группе „Транспорт, логистика“ — в 1,4 раза», — добавили аналитики.

Средней зарплатой в регионе специалисты называют 50 000 рублей. Больше этой суммы получают сотрудники транспортной (в среднем около 80 000 рублей), строительной (75 000 рублей) и производственной (55 000 рублей) сфер. В этих же отраслях аналитики зафиксировали рост ежемесячных премий. Эксперты также отмечают, что выросло количество вакансий в группе «Без опыта» или «Студенты».

Между тем, в Курганской области ускорился найм. Число собеседований сократилось, как и общее время самого поиска сотрудников. По данным исследования, больше половины людей (а именно 53%) уже устраиваются на работу за месяц и меньше. «В быстром найме заинтересованы и работодатели, и сотрудники. Уже сейчас встречаются ситуации, когда сотрудник нужен „еще вчера“. Поэтому нарастает популярность формата one day offer (трудоустройство за один день)», — поделились с URA.RU аналитики.

Рост количества вакансий связывают с тенденцией искать работников на онлайн-платформах. Аналитики пояснили, что в интернете доступен большой выбор кандидатов и инструментов, которые упрощают условия найма на работу. Еще одним фактором эксперты считают развитие производств, на которых внедряется программа импортозамещения.

URA.RU писало ранее, что в кадрах нуждаются курганские оборонные заводы, из-за чего туда отправляют работать сотни студентов. Также сообщалось, что в больнице скорой помощи не хватает нескольких сотен медиков — туда требуется больше 300 работников. В топе самых востребованных профессий ведущими стали инженеры, менеджеры и водители.