«Известия»: ноутбуки в России к лету подешевеют на 15%

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Техника подешевеет на 15% из-за перенасыщения рынка Фото:

Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% и больше к лету 2023 года. Это связано с переизбытком техники на рынке. Об этом сообщает газета «Известия».

«Стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели. <…> В большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне», — приводят «Известия» слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Его мнение разделяет также гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Снижение цен связано с перенасыщением рынка. В материале уточняется, что после пандемии производство электроники выросло, однако спрос на компьютеры снизился в развитых странах. Склады с техникой будут заполнены до середины года или до конца осени, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в России замедлилась продажа смартфонов и других гаджетов в марте. Это также связано с перенасыщением рынка электроники.

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Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% и больше к лету 2023 года. Это связано с переизбытком техники на рынке. Об этом сообщает газета «Известия». «Стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели. <…> В большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне», — приводят «Известия» слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Его мнение разделяет также гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Снижение цен связано с перенасыщением рынка. В материале уточняется, что после пандемии производство электроники выросло, однако спрос на компьютеры снизился в развитых странах. Склады с техникой будут заполнены до середины года или до конца осени, отмечается в публикации. Ранее сообщалось, что в России замедлилась продажа смартфонов и других гаджетов в марте. Это также связано с перенасыщением рынка электроники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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