Сексолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц

Сексолог Короткова: мужчину идут на измену ради новых сексуальных ощущений

Ради новых ощущений мужчина может найти женщину на стороне, сказала Татьяна Короткова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчины заводят себе любовниц с целью испытать новые сексуальные ощущения и возместить нехватку прежнего внимания. Об этом заявила психолог, сексолог Татьяна Короткова.

«Мало кому в продолжительном браке, а также после появления детей, удается сохранять интимные отношения на том же уровне ранних стадий взаимоотношений. <…> Кажется, что любовь уходит, стремление общаться близится к нулю, копятся взаимные претензии, обиды», — рассказала Татьяна Короткова «Мосленте».

По ее словам, именно в этот момент из-за нехватки прежнего внимания и разговоров у мужчин появляется желание поискать новые ощущения на стороне. Мужчина попытается возместить нехватку внимания и общения и будет искать женщину, которая им заинтересуется.

Ранее сексолог Трейси Кокс заявила, что измены между партнерами возникают из-за отсутствия чувств или уважения друг к другу. По ее словам неверность «заразна», и предрасположенность к измене может быть у человека, если кто-то из его близких уже практиковал это, пишут «Дни.ру».