Сексолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц

Сексолог Короткова: мужчину идут на измену ради новых сексуальных ощущений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гламур. Челябинск, девушка, помада, любовь, губы, макияж, гламур, проституция, секс, красное, женщина, губная помада, рот, шлюха, косметика, весна, сутенерство, молодежь, соблазн
Ради новых ощущений мужчина может найти женщину на стороне, сказала Татьяна Короткова Фото:

Мужчины заводят себе любовниц с целью испытать новые сексуальные ощущения и возместить нехватку прежнего внимания. Об этом заявила психолог, сексолог Татьяна Короткова.

«Мало кому в продолжительном браке, а также после появления детей, удается сохранять интимные отношения на том же уровне ранних стадий взаимоотношений. <…> Кажется, что любовь уходит, стремление общаться близится к нулю, копятся взаимные претензии, обиды», — рассказала Татьяна Короткова «Мосленте».

По ее словам, именно в этот момент из-за нехватки прежнего внимания и разговоров у мужчин появляется желание поискать новые ощущения на стороне. Мужчина попытается возместить нехватку внимания и общения и будет искать женщину, которая им заинтересуется.

Ранее сексолог Трейси Кокс заявила, что измены между партнерами возникают из-за отсутствия чувств или уважения друг к другу. По ее словам неверность «заразна», и предрасположенность к измене может быть у человека, если кто-то из его близких уже практиковал это, пишут «Дни.ру».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчины заводят себе любовниц с целью испытать новые сексуальные ощущения и возместить нехватку прежнего внимания. Об этом заявила психолог, сексолог Татьяна Короткова. «Мало кому в продолжительном браке, а также после появления детей, удается сохранять интимные отношения на том же уровне ранних стадий взаимоотношений. <…> Кажется, что любовь уходит, стремление общаться близится к нулю, копятся взаимные претензии, обиды», — рассказала Татьяна Короткова «Мосленте». По ее словам, именно в этот момент из-за нехватки прежнего внимания и разговоров у мужчин появляется желание поискать новые ощущения на стороне. Мужчина попытается возместить нехватку внимания и общения и будет искать женщину, которая им заинтересуется. Ранее сексолог Трейси Кокс заявила, что измены между партнерами возникают из-за отсутствия чувств или уважения друг к другу. По ее словам неверность «заразна», и предрасположенность к измене может быть у человека, если кто-то из его близких уже практиковал это, пишут «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...