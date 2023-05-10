В свердловском городе детей отправили на дистанционное обучение из-за пожаров

10 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Из-за пожаров школьники ушли на дистант Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Реже (Свердловская область) школьников перевели на дистанционное обучение. Причина — пожары, которые бушуют в регионе. «Режевской ГО затянуло дымкой от природных пожаров. Это стало основанием для директоров ряда учебных заведений принять решение о дистанционном обучении», — сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва. На место трагедии выезжал глава региона Евгений Куйвашев, а также представители разных министерств. Позже Сосьву посетил глава регионального минздрава Андрей Карлов. Там он проверил условия оказания медицинской помощи погорельцам. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

В Реже (Свердловская область) школьников перевели на дистанционное обучение. Причина — пожары, которые бушуют в регионе. «Режевской ГО затянуло дымкой от природных пожаров. Это стало основанием для директоров ряда учебных заведений принять решение о дистанционном обучении», — сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва. На место трагедии выезжал глава региона Евгений Куйвашев, а также представители разных министерств. Позже Сосьву посетил глава регионального минздрава Андрей Карлов. Там он проверил условия оказания медицинской помощи погорельцам. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.