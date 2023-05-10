В свердловском городе детей отправили на дистанционное обучение из-за пожаров

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, кабинет, класс, столы, школа, парты
Из-за пожаров школьники ушли на дистант Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Реже (Свердловская область) школьников перевели на дистанционное обучение. Причина — пожары, которые бушуют в регионе.

«Режевской ГО затянуло дымкой от природных пожаров. Это стало основанием для директоров ряда учебных заведений принять решение о дистанционном обучении», — сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва. На место трагедии выезжал глава региона Евгений Куйвашев, а также представители разных министерств. Позже Сосьву посетил глава регионального минздрава Андрей Карлов. Там он проверил условия оказания медицинской помощи погорельцам. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

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В Реже (Свердловская область) школьников перевели на дистанционное обучение. Причина — пожары, которые бушуют в регионе. «Режевской ГО затянуло дымкой от природных пожаров. Это стало основанием для директоров ряда учебных заведений принять решение о дистанционном обучении», — сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва. На место трагедии выезжал глава региона Евгений Куйвашев, а также представители разных министерств. Позже Сосьву посетил глава регионального минздрава Андрей Карлов. Там он проверил условия оказания медицинской помощи погорельцам. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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