В свердловском городе детей отправили на дистанционное обучение из-за пожаров

В Реже (Свердловская область) школьников перевели на дистанционное обучение. Причина — пожары, которые бушуют в регионе.
«Режевской ГО затянуло дымкой от природных пожаров. Это стало основанием для директоров ряда учебных заведений принять решение о дистанционном обучении», — сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава округа Иван Карташов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области бушует несколько десятков пожаров. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва. На место трагедии выезжал глава региона Евгений Куйвашев, а также представители разных министерств. Позже Сосьву посетил глава регионального минздрава Андрей Карлов. Там он проверил условия оказания медицинской помощи погорельцам. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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