10 мая 2023

В свердловском селе планово отключат свет

В свердловском селе Кунарское планово ограничат подачу электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение пройдет на улице Победы Фото:

В селе Кунарское Богдановического района Свердловской области будет производится плановое отключение электроэнергии. Ограничение подачи электричества запанировано на 11 мая в период с 13:00 до 17:00.

«Сегодня будет производиться плановое отключение электроэнергии в жилых домах и зданиях на улице Победы села Кунарское Богдановического района. Работы будет проводить ОАО «МРСК «Урала» «Свердловэнерго» ВЭС БРЭС», — сообщили на странице «Оперативный Дежурный ЕДДС Богданович» соцсети «Вконтакте».

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В селе Кунарское Богдановического района Свердловской области будет производится плановое отключение электроэнергии. Ограничение подачи электричества запанировано на 11 мая в период с 13:00 до 17:00. «Сегодня будет производиться плановое отключение электроэнергии в жилых домах и зданиях на улице Победы села Кунарское Богдановического района. Работы будет проводить ОАО «МРСК «Урала» «Свердловэнерго» ВЭС БРЭС», — сообщили на странице «Оперативный Дежурный ЕДДС Богданович» соцсети «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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