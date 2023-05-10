В свердловском селе планово отключат свет

В свердловском селе Кунарское планово ограничат подачу электроэнергии

11 мая 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Отключение пройдет на улице Победы Фото: Александр Елизаров © URA.RU В селе Кунарское Богдановического района Свердловской области будет производится плановое отключение электроэнергии. Ограничение подачи электричества запанировано на 11 мая в период с 13:00 до 17:00. «Сегодня будет производиться плановое отключение электроэнергии в жилых домах и зданиях на улице Победы села Кунарское Богдановического района. Работы будет проводить ОАО «МРСК «Урала» «Свердловэнерго» ВЭС БРЭС», — сообщили на странице «Оперативный Дежурный ЕДДС Богданович» соцсети «Вконтакте».

В селе Кунарское Богдановического района Свердловской области будет производится плановое отключение электроэнергии. Ограничение подачи электричества запанировано на 11 мая в период с 13:00 до 17:00. «Сегодня будет производиться плановое отключение электроэнергии в жилых домах и зданиях на улице Победы села Кунарское Богдановического района. Работы будет проводить ОАО «МРСК «Урала» «Свердловэнерго» ВЭС БРЭС», — сообщили на странице «Оперативный Дежурный ЕДДС Богданович» соцсети «Вконтакте».