В свердловском селе планово отключат свет

Отключение пройдет на улице Победы
В селе Кунарское Богдановического района Свердловской области будет производится плановое отключение электроэнергии. Ограничение подачи электричества запанировано на 11 мая в период с 13:00 до 17:00.
«Сегодня будет производиться плановое отключение электроэнергии в жилых домах и зданиях на улице Победы села Кунарское Богдановического района. Работы будет проводить ОАО «МРСК «Урала» «Свердловэнерго» ВЭС БРЭС», — сообщили на странице «Оперативный Дежурный ЕДДС Богданович» соцсети «Вконтакте».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!