В Екатеринбурге наказали курганца за призывы убивать чиновников

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Жителя Кургана наказали на сотни тысяч рублей Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Кургана за призывы к расправе над чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

«Признать виновным — такой вердикт вынес Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга в отношении жителя Кургана. Уголовное дело было расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что житель призывал к террористической и экстремистской деятельности через интернет. Как отмечают в пресс-службе, мужчина предлагал свергнуть государственную власть путем убийства ее представителей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. На момент написания новости, приговор вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали на сотни тысяч рублей за призывы убивать чиновников. Ему вынесли наказание в виде штрафа в 310 тысяч рублей.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Кургана за призывы к расправе над чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области. «Признать виновным — такой вердикт вынес Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга в отношении жителя Кургана. Уголовное дело было расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что житель призывал к террористической и экстремистской деятельности через интернет. Как отмечают в пресс-службе, мужчина предлагал свергнуть государственную власть путем убийства ее представителей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. На момент написания новости, приговор вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали на сотни тысяч рублей за призывы убивать чиновников. Ему вынесли наказание в виде штрафа в 310 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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