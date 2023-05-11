В Екатеринбурге наказали курганца за призывы убивать чиновников

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Кургана за призывы к расправе над чиновниками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.
«Признать виновным — такой вердикт вынес Центральный окружной военный суд г. Екатеринбурга в отношении жителя Кургана. Уголовное дело было расследовано следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Сообщается, что житель призывал к террористической и экстремистской деятельности через интернет. Как отмечают в пресс-службе, мужчина предлагал свергнуть государственную власть путем убийства ее представителей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей. На момент написания новости, приговор вступил в силу.
Ранее URA.RU писало, что курганца оштрафовали на сотни тысяч рублей за призывы убивать чиновников. Ему вынесли наказание в виде штрафа в 310 тысяч рублей.
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