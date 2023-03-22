22 марта 2023

Курганца оштрафовали на сотни тысяч рублей за призывы убивать чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину оштрафовали на 310 тысяч рублей Фото:

Жителя Курганской области оштрафовали на 310 тысяч рублей и приговорили к принудительным работам за то, что он призывал убивать представителей власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

«Осужденный размещал в социальных сетях комментарии с призывами к совершению убийств представителей высших органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации в целях прекращения их деятельности. Кроме того, фигурант размещал подобные высказывания в отношении лиц нерусской национальности», — рассказали в пресс-службе.

Путем частичного сложения наказаний мужчину приговорили к принудительным работам, сроком на год, с удержанием 10% из его зарплаты. Он должен выплатить штраф в размере 310 тысяч рублей. Также житель региона не имеет права год администрировать сайты и каналы в соцсетях.

Ранее другого жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за призывы насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Мужчина публиковал призывы на своей странице в соцсетях.

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Жителя Курганской области оштрафовали на 310 тысяч рублей и приговорили к принудительным работам за то, что он призывал убивать представителей власти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. «Осужденный размещал в социальных сетях комментарии с призывами к совершению убийств представителей высших органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации в целях прекращения их деятельности. Кроме того, фигурант размещал подобные высказывания в отношении лиц нерусской национальности», — рассказали в пресс-службе. Путем частичного сложения наказаний мужчину приговорили к принудительным работам, сроком на год, с удержанием 10% из его зарплаты. Он должен выплатить штраф в размере 310 тысяч рублей. Также житель региона не имеет права год администрировать сайты и каналы в соцсетях. Ранее другого жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за призывы насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Мужчина публиковал призывы на своей странице в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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