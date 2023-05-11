Путин отчитал тюменского губернатора Моора за аварийность на дорогах

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Путин отчитал губернатора Моора за аварийность на дорогах Фото:

Президент РФ Владимир Путин отчитал тюменского губернатора Александра Моора за высокую аварийность на дорогах. Моор пообещал улучшить показатели. Диалог президента и главы региона произошел в Кремле.

«Большая аварийность на дороге за счет чего, почему?» — спросил Путин. Моор объяснил это большим транзитным пассажиропотоком. Глава региона пообещал работать над ситуацией и улучшать показатели.

Владимир Путин также поддержал Моора при выдвижении на новый губернаторский срок. Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.

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Президент РФ Владимир Путин отчитал тюменского губернатора Александра Моора за высокую аварийность на дорогах. Моор пообещал улучшить показатели. Диалог президента и главы региона произошел в Кремле. «Большая аварийность на дороге за счет чего, почему?» — спросил Путин. Моор объяснил это большим транзитным пассажиропотоком. Глава региона пообещал работать над ситуацией и улучшать показатели. Владимир Путин также поддержал Моора при выдвижении на новый губернаторский срок. Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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