Путин отчитал тюменского губернатора Моора за аварийность на дорогах

Путин отчитал губернатора Моора за аварийность на дорогах
Президент РФ Владимир Путин отчитал тюменского губернатора Александра Моора за высокую аварийность на дорогах. Моор пообещал улучшить показатели. Диалог президента и главы региона произошел в Кремле.
«Большая аварийность на дороге за счет чего, почему?» — спросил Путин. Моор объяснил это большим транзитным пассажиропотоком. Глава региона пообещал работать над ситуацией и улучшать показатели.
Владимир Путин также поддержал Моора при выдвижении на новый губернаторский срок. Выборы пройдут 10 сентября 2023 года.
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