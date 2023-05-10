Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый срок

11 мая 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Александр Моор получил поддержку Путина перед выборами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент Владимир Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый губернаторский срок в 2023 году. Об этом он заявил на встрече с главой региона в Кремле. «Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Путин примет губернатора Моора в Кремле.

Президент Владимир Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый губернаторский срок в 2023 году. Об этом он заявил на встрече с главой региона в Кремле. «Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Путин примет губернатора Моора в Кремле.