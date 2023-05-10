Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый срок

Александр Моор получил поддержку Путина перед выборами
Президент Владимир Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый губернаторский срок в 2023 году. Об этом он заявил на встрече с главой региона в Кремле.
«Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин примет губернатора Моора в Кремле.
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