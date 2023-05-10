10 мая 2023

Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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ТНФ. Тюмень, моор александр
Александр Моор получил поддержку Путина перед выборами Фото:

Президент Владимир Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый губернаторский срок в 2023 году. Об этом он заявил на встрече с главой региона в Кремле.

«Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин примет губернатора Моора в Кремле.

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Президент Владимир Путин поддержал губернатора Моора при выдвижении на новый губернаторский срок в 2023 году. Об этом он заявил на встрече с главой региона в Кремле. «Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов», — заявил президент РФ. Ранее URA.RU сообщало, что Путин примет губернатора Моора в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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