Финансист раскрыл, как россиянам создать финансовую подушку

Финансист Охорзин: для откладывания денег нужно рационализировать свой бюджет

Нужно исключить лишние траты, сказал Алексей Охорзин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовую подушку можно создать, откладывая часть денег с заработной платы на накопительный счет. При этом стоит подсчитывать свои расходы на обязательные платежи и продукты, рационализируя свой бюджет. Об этом рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

«Например, начать [откладывать с зарплаты] с 5-10%, и сделать это одним из своих обязательных платежей», — сказал Алексей Охорзин РИА Новости. Эксперт отметил, что копить средства можно при любом уровне дохода, однако следует считать свои расходы на обязательные платежи, продукты или бензин. Он порекомендовал учитывать неожиданные покупки, вроде подарков близким. Также специалист посоветовал отказаться от лишних трат.

По его словам, коммунальные услуги лучше оплачивать сразу, чтобы понимать, сколько денег находится в распоряжении. Кроме того, финансист сказал, что для успешного накопления денег лучше ставить четкие цели. «И не забывайте ставить цели. «Просто копить «на черный день» — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу», — подытожил Охорзин.