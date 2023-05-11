В элитном ЖК Екатеринбурга откроют заведение от бара, признанного в мировой тусовке

В Екатеринбурге откроют заведение от питерского бара El Copitas

12 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

«Леонардо, дай пиццы» переедет на этаж выше и сменит формат Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара El Copitas, который входит в топ-50 баров мира. Новый проект за 20 млн рублей планируют запустить к концу 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в ASADO Group. «Новый бар появится в „Тихвине“ на месте пиццерии „Леонардо, дай пиццы“ — она переедет на второй этаж, где раньше был виски-бар Churchill. Мы планировали его перезапустить, но отказались от этой идеи», — рассказали представители ASADO Group. Контракт подписали после празднования дня рождения ресторана Scuba, куда на праздничные вечера приглашали барменов из El Copitas. Предполагается, что новое заведение не будет делать акцент на ночных танцах, а сосредоточится на эстетике напитков и барной культуре. Например, большая часть коктейлей будет готовиться на фирменном алкоголе El Copitas: водку, джин и кофейный эликсир будут поставлять из Санкт-Петербурга. Команда топового мирового бара также займется обучением персонала и коктейльной картой. Предполагается, что новый гастробар займет два этажа. В отделке помещения хотят сделать акцент на дереве, бетоне и растениях, украшать залы будут картины и мозаика. Что касается «Леонардо, дай пиццы», то заведение немного поменяет свой стиль: появятся раздвижные окна, которые сотрут границу между улицей и помещением. Также сменится формат пиццерии — она станет гастробаром, но в меню также останется пицца и паста. Запуск обновленного «Леонардо, дай пиццы» планируют провести в конце лета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара El Copitas, который входит в топ-50 баров мира. Новый проект за 20 млн рублей планируют запустить к концу 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в ASADO Group. «Новый бар появится в „Тихвине“ на месте пиццерии „Леонардо, дай пиццы“ — она переедет на второй этаж, где раньше был виски-бар Churchill. Мы планировали его перезапустить, но отказались от этой идеи», — рассказали представители ASADO Group. Контракт подписали после празднования дня рождения ресторана Scuba, куда на праздничные вечера приглашали барменов из El Copitas. Предполагается, что новое заведение не будет делать акцент на ночных танцах, а сосредоточится на эстетике напитков и барной культуре. Например, большая часть коктейлей будет готовиться на фирменном алкоголе El Copitas: водку, джин и кофейный эликсир будут поставлять из Санкт-Петербурга. Команда топового мирового бара также займется обучением персонала и коктейльной картой. Предполагается, что новый гастробар займет два этажа. В отделке помещения хотят сделать акцент на дереве, бетоне и растениях, украшать залы будут картины и мозаика. Что касается «Леонардо, дай пиццы», то заведение немного поменяет свой стиль: появятся раздвижные окна, которые сотрут границу между улицей и помещением. Также сменится формат пиццерии — она станет гастробаром, но в меню также останется пицца и паста. Запуск обновленного «Леонардо, дай пиццы» планируют провести в конце лета.