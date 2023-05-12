Песков раскрыл, что нужно для продления зерновой сделки

Песков: для продления зерновой сделки необходимо выполнить условия России

12 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что переговоры по зерновой сделке продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для продления зерновой сделки нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ. Для решения всех вопросов не достаточно переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Чтобы она состоялась, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний, требуемых Россией», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также заявил, что пока информации о переговорах нет. По его словам, работа над договоренностями продолжается.

Для продления зерновой сделки нужно выполнить обещания со стороны Киева не использовать гуманитарный коридор в военных целях, которые потребовала РФ. Для решения всех вопросов не достаточно переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Чтобы она состоялась, нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки, которая касается обещаний, требуемых Россией», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также заявил, что пока информации о переговорах нет. По его словам, работа над договоренностями продолжается.