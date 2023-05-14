14 мая 2023
13 мая 2023

Челябинцы чаще покупают квартиры с чистовой отделкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы со средним заработком не хотят делать ремонт самостоятельно Фото:

Среднестатистические челябинцы чаще всего приобретают квартиры с чистовой отделкой. Тенденция, которая появилась в последнее время, связана с резким удорожанием стройматериалов, сообщила URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске средний сегмент предпочитает покупать квартиры с чистовой отделкой. Покупатели квартир в сегменте „эконом“ не хотят покупать подорожавшие стройматериалы и делать ремонт самостоятельно. Это дорого сейчас», — поделилась Шатрукова.

При этом, по словам Шатруковой, на данный момент в Челябинске все квартиры бизнес-класса, имеющие хорошую локацию, продаются в черновой отделке. Это связано с тем, что их покупают люди с высоким достатком, и ремонт от застройщика их зачастую не устраивает.

До весны 2022 года в Челябинске, можно было купить квартиру с отделкой, без отделки, и в предчистовой. Например, такие квартиры продавались в ЖК «Академ Риверсайд». У покупателей было больше вариантов.

Также у челябинцев была возможность купить квартиру бизнес-класса с отделкой за небольшую дополнительную плату. Сейчас отделка подорожала, и люди понимают, что ремонт им легче сделать самим, чем оплачивать эту цену застройщику. Спрос упал и девелоперы от подобной системы отказались сами. Сейчас осталось только два варианта — черновая и чистовая отделка.

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Среднестатистические челябинцы чаще всего приобретают квартиры с чистовой отделкой. Тенденция, которая появилась в последнее время, связана с резким удорожанием стройматериалов, сообщила URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске средний сегмент предпочитает покупать квартиры с чистовой отделкой. Покупатели квартир в сегменте „эконом“ не хотят покупать подорожавшие стройматериалы и делать ремонт самостоятельно. Это дорого сейчас», — поделилась Шатрукова. При этом, по словам Шатруковой, на данный момент в Челябинске все квартиры бизнес-класса, имеющие хорошую локацию, продаются в черновой отделке. Это связано с тем, что их покупают люди с высоким достатком, и ремонт от застройщика их зачастую не устраивает. До весны 2022 года в Челябинске, можно было купить квартиру с отделкой, без отделки, и в предчистовой. Например, такие квартиры продавались в ЖК «Академ Риверсайд». У покупателей было больше вариантов. Также у челябинцев была возможность купить квартиру бизнес-класса с отделкой за небольшую дополнительную плату. Сейчас отделка подорожала, и люди понимают, что ремонт им легче сделать самим, чем оплачивать эту цену застройщику. Спрос упал и девелоперы от подобной системы отказались сами. Сейчас осталось только два варианта — черновая и чистовая отделка.
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