Отставка главы департамента дорожного хозяйства ХМАО запустила череду увольнений

Отставка Константина Гребешка повлекла за собой цепочку увольнений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО отставка директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка запустила череду увольнений. По данным источника URA.RU в окружном политическом истеблишменте, после увольнения начальника депдорхоз массово покидают его креатуры.

«После ухода Гребешка с поста руководителя департамент массово покидают его креатуры. В ближайшее время из депдорхоза уйдут зам Гребешка Игорь Газизов, директор подведомственного управления автодорог Сергей Аксенов и, возможно, его зам по эксплуатации Остриков. Все это связывают с проверкой в отношении бывшего директора департамента, которую проводят силовики», — поделился инсайдер.

Замдиректора депдорхоза Газизов подтвердил информацию об отставке и сообщил, что она связана со сменой места работы. «Сегодня мой последний рабочий день в ведомстве. Подробностей о новом назначении сообщить пока не могу», — прокомментировал чиновник.

Руководитель управления автодорог Аксенов рассказал, что пока не писал заявление, и отказался комментировать слухи об отставке. «Остриков, насколько я знаю, остается в управлении», — уточнил он.

Ранее URA.RU писало о проверке ОБЭП в отношении экс-директора депдорхоза Гребешка и его брата Александра Гребешка, занимающего должность директора управления капитального строительства Сургута. Их подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.