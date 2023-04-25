25 апреля 2023

ОБЭП проверяет на коррупцию экс-чиновника правительства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
ОБЭП подозревает Константина Гребешка и его брата в отмывании денег Фото:

В ХМАО отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями инициировал проверку возможных коррупционных связей бывшего директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что экс-чиновника и его брата Александра, занимающего должность директора управления капитального строительства Сургута, подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«ОБЭП проверяет на коррупцию ушедшего в отставку директора депдорхоза ХМАО Гребешка и его брата. Силовики обнаружили конфликт интересов — ООО „СоюзПроектСтрой“, которое возглавлял брат чиновника Александр Гребешок, получало муниципальные контракты в Сургуте и могло отмывать деньги через фирмы-однодневки, которые затем банкротились. Братьев подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий», — сообщил инсайдер.

По данным инсайдера, в деле могут всплыть и иные родственные связи. «Одним из фигурантов называют мать экс-чиновника», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдера, эта информация была направлена в службу собственной безопасности аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

В управление МВД по ХМАО был направлен запрос о проведении проверки в отношении чиновника. В пресс-службе ведомства пообещали дать ответ позже. Ни Константин Гребешок, ни его брат не ответили на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало об отставке Константина Гребешка с поста директора депдорхоза ХМАО. Ведомство возглавил директор «Северавтодора» Александр Лебедев.

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В ХМАО отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями инициировал проверку возможных коррупционных связей бывшего директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что экс-чиновника и его брата Александра, занимающего должность директора управления капитального строительства Сургута, подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий. «ОБЭП проверяет на коррупцию ушедшего в отставку директора депдорхоза ХМАО Гребешка и его брата. Силовики обнаружили конфликт интересов — ООО „СоюзПроектСтрой“, которое возглавлял брат чиновника Александр Гребешок, получало муниципальные контракты в Сургуте и могло отмывать деньги через фирмы-однодневки, которые затем банкротились. Братьев подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий», — сообщил инсайдер. По данным инсайдера, в деле могут всплыть и иные родственные связи. «Одним из фигурантов называют мать экс-чиновника», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдера, эта информация была направлена в службу собственной безопасности аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В управление МВД по ХМАО был направлен запрос о проведении проверки в отношении чиновника. В пресс-службе ведомства пообещали дать ответ позже. Ни Константин Гребешок, ни его брат не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало об отставке Константина Гребешка с поста директора депдорхоза ХМАО. Ведомство возглавил директор «Северавтодора» Александр Лебедев.
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