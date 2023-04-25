ОБЭП проверяет на коррупцию экс-чиновника правительства ХМАО

26 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

ОБЭП подозревает Константина Гребешка и его брата в отмывании денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями инициировал проверку возможных коррупционных связей бывшего директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что экс-чиновника и его брата Александра, занимающего должность директора управления капитального строительства Сургута, подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий. «ОБЭП проверяет на коррупцию ушедшего в отставку директора депдорхоза ХМАО Гребешка и его брата. Силовики обнаружили конфликт интересов — ООО „СоюзПроектСтрой“, которое возглавлял брат чиновника Александр Гребешок, получало муниципальные контракты в Сургуте и могло отмывать деньги через фирмы-однодневки, которые затем банкротились. Братьев подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий», — сообщил инсайдер. По данным инсайдера, в деле могут всплыть и иные родственные связи. «Одним из фигурантов называют мать экс-чиновника», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдера, эта информация была направлена в службу собственной безопасности аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В управление МВД по ХМАО был направлен запрос о проведении проверки в отношении чиновника. В пресс-службе ведомства пообещали дать ответ позже. Ни Константин Гребешок, ни его брат не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало об отставке Константина Гребешка с поста директора депдорхоза ХМАО. Ведомство возглавил директор «Северавтодора» Александр Лебедев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями инициировал проверку возможных коррупционных связей бывшего директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что экс-чиновника и его брата Александра, занимающего должность директора управления капитального строительства Сургута, подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий. «ОБЭП проверяет на коррупцию ушедшего в отставку директора депдорхоза ХМАО Гребешка и его брата. Силовики обнаружили конфликт интересов — ООО „СоюзПроектСтрой“, которое возглавлял брат чиновника Александр Гребешок, получало муниципальные контракты в Сургуте и могло отмывать деньги через фирмы-однодневки, которые затем банкротились. Братьев подозревают в растрате, мошенничестве и превышении должностных полномочий», — сообщил инсайдер. По данным инсайдера, в деле могут всплыть и иные родственные связи. «Одним из фигурантов называют мать экс-чиновника», — уточнил собеседник агентства. По данным инсайдера, эта информация была направлена в службу собственной безопасности аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В управление МВД по ХМАО был направлен запрос о проведении проверки в отношении чиновника. В пресс-службе ведомства пообещали дать ответ позже. Ни Константин Гребешок, ни его брат не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало об отставке Константина Гребешка с поста директора депдорхоза ХМАО. Ведомство возглавил директор «Северавтодора» Александр Лебедев.