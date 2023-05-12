Первый зам курганского губернатора съездила в ЛНР. Фото

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, куташи оксана
Оксана Куташи побывала в ЛНР Фото:

Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила город Краснодон в Луганской Народной республике. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Накануне 9 мая побывала в Краснодоне. Вместе с главой Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко обсудили вопросы взаимодействия. <…> Передали жителям Краснодона гуманитарную помощь. В составе нашей делегации были руководители департаментов, ЦУР, представители бизнеса», — написала Куташи. Также соратница губернатора посетила в ЛНР города-спутники Суходольск и Молодогвардейск.

Вместе с первым замгубернатора, Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков. Первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников, глава курганского Избиркома Роман Скиндерев.

В рамках поездки были обсуждены различные направления взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. «Сейчас мы делаем проект благоустройства Центрального парка Краснодона, помогаем оформить заявку на всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды», — добавила Куташи.

Первый зам губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила ЛНР
Первый зам губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила ЛНР
Фото:
Куташи побывала в городах Краснодон, Суходольск и Молодогвардейск (ЛНР)
Куташи побывала в городах Краснодон, Суходольск и Молодогвардейск (ЛНР)
Фото:
Также Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков, первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников и глава курганского Избиркома Роман Скиндерев
Также Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков, первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников и глава курганского Избиркома Роман Скиндерев
Фото:

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Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила город Краснодон в Луганской Народной республике. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Накануне 9 мая побывала в Краснодоне. Вместе с главой Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко обсудили вопросы взаимодействия. <…> Передали жителям Краснодона гуманитарную помощь. В составе нашей делегации были руководители департаментов, ЦУР, представители бизнеса», — написала Куташи. Также соратница губернатора посетила в ЛНР города-спутники Суходольск и Молодогвардейск. Вместе с первым замгубернатора, Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков. Первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников, глава курганского Избиркома Роман Скиндерев. В рамках поездки были обсуждены различные направления взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. «Сейчас мы делаем проект благоустройства Центрального парка Краснодона, помогаем оформить заявку на всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды», — добавила Куташи.
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