Первый зам курганского губернатора съездила в ЛНР. Фото

12 мая 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи побывала в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила город Краснодон в Луганской Народной республике. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Накануне 9 мая побывала в Краснодоне. Вместе с главой Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко обсудили вопросы взаимодействия. <…> Передали жителям Краснодона гуманитарную помощь. В составе нашей делегации были руководители департаментов, ЦУР, представители бизнеса», — написала Куташи. Также соратница губернатора посетила в ЛНР города-спутники Суходольск и Молодогвардейск. Вместе с первым замгубернатора, Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков. Первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников, глава курганского Избиркома Роман Скиндерев. В рамках поездки были обсуждены различные направления взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. «Сейчас мы делаем проект благоустройства Центрального парка Краснодона, помогаем оформить заявку на всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды», — добавила Куташи. Первый зам губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила ЛНР Фото: telegram-канал Оксаны Куташи Куташи побывала в городах Краснодон, Суходольск и Молодогвардейск (ЛНР) Фото: telegram-канал Оксаны Куташи Также Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков, первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников и глава курганского Избиркома Роман Скиндерев Фото: telegram-канал Оксаны Куташи

Первый заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи посетила город Краснодон в Луганской Народной республике. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Накануне 9 мая побывала в Краснодоне. Вместе с главой Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко обсудили вопросы взаимодействия. <…> Передали жителям Краснодона гуманитарную помощь. В составе нашей делегации были руководители департаментов, ЦУР, представители бизнеса», — написала Куташи. Также соратница губернатора посетила в ЛНР города-спутники Суходольск и Молодогвардейск. Вместе с первым замгубернатора, Краснодон посетили руководитель управления по обеспечению деятельности правительства Антон Науменков. Первый замдиректора депстроительства Сергей Цуканов, замдиректора депздравоохранения Елена Островских, замдиректора департамента образования Иван Хлебников, глава курганского Избиркома Роман Скиндерев. В рамках поездки были обсуждены различные направления взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. «Сейчас мы делаем проект благоустройства Центрального парка Краснодона, помогаем оформить заявку на всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды», — добавила Куташи.