Глава Минфина США пообещала в течение двух недель уведомить о дефолте

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О дефолте в США предположительно объявят через две недели, сообщает Bloomberg Фото:

США близки к экономическому дефолту. С таким мнением выступила министр финансов страны Джанет Йеллен, подчеркнув уведомить об этом в ближайшие две недели.

«Я не хочу говорить конкретно о том, когда мы будем объявлять о дефолте. Думаю, [объявим] когда будет больше информации, но обязательно в течение следующих нескольких [двух] недель», — сказала Джанет Йеллен в интервью Bloomberg.

Американский дефолт способен привести к снижению мирового уровня ВВП, уверен экономист Игорь Николаев. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, дефолт также приведет к обвалу доллара. В Белом доме обеспокоены экономической ситуацией, передает телеканал 360. Мир может отказаться от доллара, сообщает Nation news.

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США близки к экономическому дефолту. С таким мнением выступила министр финансов страны Джанет Йеллен, подчеркнув уведомить об этом в ближайшие две недели. «Я не хочу говорить конкретно о том, когда мы будем объявлять о дефолте. Думаю, [объявим] когда будет больше информации, но обязательно в течение следующих нескольких [двух] недель», — сказала Джанет Йеллен в интервью Bloomberg. Американский дефолт способен привести к снижению мирового уровня ВВП, уверен экономист Игорь Николаев. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, дефолт также приведет к обвалу доллара. В Белом доме обеспокоены экономической ситуацией, передает телеканал 360. Мир может отказаться от доллара, сообщает Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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