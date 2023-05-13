Глава Минфина США пообещала в течение двух недель уведомить о дефолте

13 мая 2023 в 08:38 Размер текста - 17 +

О дефолте в США предположительно объявят через две недели, сообщает Bloomberg Фото: Денис Моргунов © URA.RU США близки к экономическому дефолту. С таким мнением выступила министр финансов страны Джанет Йеллен, подчеркнув уведомить об этом в ближайшие две недели. «Я не хочу говорить конкретно о том, когда мы будем объявлять о дефолте. Думаю, [объявим] когда будет больше информации, но обязательно в течение следующих нескольких [двух] недель», — сказала Джанет Йеллен в интервью Bloomberg. Американский дефолт способен привести к снижению мирового уровня ВВП, уверен экономист Игорь Николаев. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, дефолт также приведет к обвалу доллара. В Белом доме обеспокоены экономической ситуацией, передает телеканал 360. Мир может отказаться от доллара, сообщает Nation news.

США близки к экономическому дефолту. С таким мнением выступила министр финансов страны Джанет Йеллен, подчеркнув уведомить об этом в ближайшие две недели. «Я не хочу говорить конкретно о том, когда мы будем объявлять о дефолте. Думаю, [объявим] когда будет больше информации, но обязательно в течение следующих нескольких [двух] недель», — сказала Джанет Йеллен в интервью Bloomberg. Американский дефолт способен привести к снижению мирового уровня ВВП, уверен экономист Игорь Николаев. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, дефолт также приведет к обвалу доллара. В Белом доме обеспокоены экономической ситуацией, передает телеканал 360. Мир может отказаться от доллара, сообщает Nation news.