Глава Минфина США пообещала в течение двух недель уведомить о дефолте

США близки к экономическому дефолту. С таким мнением выступила министр финансов страны Джанет Йеллен, подчеркнув уведомить об этом в ближайшие две недели.
«Я не хочу говорить конкретно о том, когда мы будем объявлять о дефолте. Думаю, [объявим] когда будет больше информации, но обязательно в течение следующих нескольких [двух] недель», — сказала Джанет Йеллен в
Американский дефолт способен привести к снижению мирового уровня ВВП, уверен экономист Игорь Николаев. По мнению доцента кафедры политической экономии МГУ Максима Чиркова, дефолт также приведет к обвалу доллара. В Белом доме обеспокоены экономической ситуацией, передает телеканал 360. Мир может отказаться от доллара, сообщает Nation news.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!