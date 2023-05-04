Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США

05 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Доллар может рухнуть очень быстро, сказал Максим Чирков Фото: Анна Майорова © URA.RU США, продолжая повышать потолок госдолга, могут добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков, подчеркнув, что Штаты может спасти только отмена всех санкций. «Перед экономикой США стоит более серьезный вызов, чем дефолт. Проблема в том, что дальше невозможно ее финансировать за счет тех же средств, что раньше, включая повышение потолка госдолга. Уже очевидно, что при дополнительной эмиссии денег инфляция может стать такой, что американцы просто потеряют смысл в наращивании своей долговой нагрузки. Сам доллар будет очень сильно обесцениваться. Если будут продолжать повышать процентные ставки, то финансовая система, либо доллар может закончить свое существование коллапсом. Есть выход — отменить санкции против всех стран, не только РФ, но и Китая, Сирии, Венесуэлы, Ирана, и начинать восстанавливать доверие к своей экономике. Я думаю, на это они не пойдут и приведут свои экономики к самому печальному концу. Это будет кризис хуже, чем в 2008 году», — сказал Максим Чирков. По его словам, доллар может упасть очень резко. «Повышение потолка госдолга уже сопровождается серьезной инфляцией, которая бьет по американской валюте. Они будут выплачивать свои долги, потому что есть печатный станок. Вопрос в том, сколько будут стоить эти долги. Доллар начнет обесцениваться. Соответственно, долги будут обесцениваться. Частные лица, компании и государства, которые держат свои резервы в американских долговых обязательствах, начнут выводить оттуда деньги, что приведет к еще большему падению американского доллара. Он может упасть очень резко. Сейчас уже есть паника в американских банках. Люди выводят сотни миллиардов долларов из малых и средних банков в крупные. Но что будет, когда будут выводить из всех банков, когда внешние держатели американского госдолга будут судорожно продавать свои бумаги? Это большая проблема», — объяснил эксперт. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. При превышении лимита госдолга Соединенным штатам грозит дефолт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США, продолжая повышать потолок госдолга, могут добиться краха доллара и сильнейшего экономического кризиса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков, подчеркнув, что Штаты может спасти только отмена всех санкций. «Перед экономикой США стоит более серьезный вызов, чем дефолт. Проблема в том, что дальше невозможно ее финансировать за счет тех же средств, что раньше, включая повышение потолка госдолга. Уже очевидно, что при дополнительной эмиссии денег инфляция может стать такой, что американцы просто потеряют смысл в наращивании своей долговой нагрузки. Сам доллар будет очень сильно обесцениваться. Если будут продолжать повышать процентные ставки, то финансовая система, либо доллар может закончить свое существование коллапсом. Есть выход — отменить санкции против всех стран, не только РФ, но и Китая, Сирии, Венесуэлы, Ирана, и начинать восстанавливать доверие к своей экономике. Я думаю, на это они не пойдут и приведут свои экономики к самому печальному концу. Это будет кризис хуже, чем в 2008 году», — сказал Максим Чирков. По его словам, доллар может упасть очень резко. «Повышение потолка госдолга уже сопровождается серьезной инфляцией, которая бьет по американской валюте. Они будут выплачивать свои долги, потому что есть печатный станок. Вопрос в том, сколько будут стоить эти долги. Доллар начнет обесцениваться. Соответственно, долги будут обесцениваться. Частные лица, компании и государства, которые держат свои резервы в американских долговых обязательствах, начнут выводить оттуда деньги, что приведет к еще большему падению американского доллара. Он может упасть очень резко. Сейчас уже есть паника в американских банках. Люди выводят сотни миллиардов долларов из малых и средних банков в крупные. Но что будет, когда будут выводить из всех банков, когда внешние держатели американского госдолга будут судорожно продавать свои бумаги? Это большая проблема», — объяснил эксперт. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила, что уже 1 июня ведомство может оказаться не в состоянии полностью обслуживать государственный долг. При превышении лимита госдолга Соединенным штатам грозит дефолт.