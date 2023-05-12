12 мая 2023
11 мая 2023

В Перми завершена проверка из-за задержки «Ласточки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, электричка, ласточка, железные дороги, ржд
Из-за поломки «Ласточка» находилась в дороге более шести часов Фото:

В Перми завершена проверка сведений о задержке электропоезда «Ласточка», который следовал по маршруту ст. Чусовская — ст. Пермь-2 8 января 2023 года. Об этом сообщает пермская транспортная прокуратура.

«Завершена проверка сведений по факту задержки на станции Кутамыш электропоезда „Ласточка“. Установлено, что АО „Пермская пригородная компания“ нарушило правила технической эксплуатации железных дорог РФ и не обеспечило безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Генеральному директору АО «Пермская пригородная компания» внесено представление. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией» и должно выплатить штраф в размере 102 тысяч рублей.

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В Перми завершена проверка сведений о задержке электропоезда «Ласточка», который следовал по маршруту ст. Чусовская — ст. Пермь-2 8 января 2023 года. Об этом сообщает пермская транспортная прокуратура. «Завершена проверка сведений по факту задержки на станции Кутамыш электропоезда „Ласточка“. Установлено, что АО „Пермская пригородная компания“ нарушило правила технической эксплуатации железных дорог РФ и не обеспечило безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Генеральному директору АО «Пермская пригородная компания» внесено представление. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией» и должно выплатить штраф в размере 102 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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