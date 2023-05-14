Блогер Елена Блиновская начала гасить долги

14 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская погасила лишь 10 млн из 918 млн рублей Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Основатель проекта «Марафон желаний», блогер Елена Блиновская выплатила всего десять миллионов рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «На данный момент Блиновская погасила мизерную часть налоговой задолженности. Всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — цитирует Бастрыкина ТАСС. Силовики завели уголовное дело против Блиновской 27 апреля. Она пыталась покинуть Россию, но была задержана на границе с Беларусью. Ее обвиняют в невыплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Блиновская зарабатывает сотни тысяч рублей даже после ареста. По данным telegram-канал Shot, она продает настольную игру «Путь Желаний» через сайт за 285 тысяч рублей.

Основатель проекта «Марафон желаний», блогер Елена Блиновская выплатила всего десять миллионов рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «На данный момент Блиновская погасила мизерную часть налоговой задолженности. Всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — цитирует Бастрыкина ТАСС. Силовики завели уголовное дело против Блиновской 27 апреля. Она пыталась покинуть Россию, но была задержана на границе с Беларусью. Ее обвиняют в невыплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что Блиновская зарабатывает сотни тысяч рублей даже после ареста. По данным telegram-канал Shot, она продает настольную игру «Путь Желаний» через сайт за 285 тысяч рублей.