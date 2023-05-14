Shot: Блиновская зарабатывает сотни тысяч рублей даже после ареста

Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская продолжает зарабатывать деньги на продаже настольной игры «Путь Желаний» через сайт. Цена варьируется от 10 до 285 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Елена Блиновская, несмотря на арест, продолжает зарабатывать на игре „Путь Желаний“ — ее до сих пор можно купить на сайте, цена вопроса — от 10 до 285 тысяч рублей», — уточняют авторы канала. Они отмечают, что команда Блиновской также анонсировала онлайн-игру «Путь желания», провести которую планируют 21 мая. Участие в ней платное.
Ранее сообщалось, что Елена Блиновская поручила остановить продажу своих марафонов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера 27 апреля. Девушка была задержана на границе с Беларусью при попытке покинуть Россию, пишут «
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