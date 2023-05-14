Политолог Брутер предрек ухудшение отношений между Турцией и РФ при победе оппозиции на выборах

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Предвыборная агитация в Стамбуле. Турция, флаг турции, турция, стамбул, выборы, митинг, турецкий флаг, предвыборная агитация, турки
14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы Фото:

При победе на президентских выборах в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу отношения между Москвой и Анкарой начнут постепенно ухудшаться. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Вполне возможно, что при победе Кылычдароглу поддержка Украины увеличится, а отношения с Россией ухудшатся. Кылычдароглу будет всегда находится под очень серьезным влиянием Вашингтона, поэтому он никуда спрыгнуть не сможет. Он будет выполнять их повестку», — сказал Владимир Брутер

При этом, как отметил политолог, если Кылычдароглу одержит победу на президентских выборах, то он будет делать вид, что именно Москва ухудшает отношения между государствами. «Их стандартное поведение заключается в том, чтобы делать вид, что Кылычдароглу хочет отношений с Россией, но это Россия виновата в том, что она их портит. Поэтому какое-то время будет медленное ухудшение отношений, но в России будут понимать, что это неизбежно и сворачивать этот кейс. Отношения с Кылычдароглу хорошими не будут точно», — заключил эксперт.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. За несколько дней до голосования Кемаль Кылычдароглу призвал Россию «не вмешиваться в выборы» в республике. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппозицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне разочарованы заявлениями Кылычдароглу.

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При победе на президентских выборах в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу отношения между Москвой и Анкарой начнут постепенно ухудшаться. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. «Вполне возможно, что при победе Кылычдароглу поддержка Украины увеличится, а отношения с Россией ухудшатся. Кылычдароглу будет всегда находится под очень серьезным влиянием Вашингтона, поэтому он никуда спрыгнуть не сможет. Он будет выполнять их повестку», — сказал Владимир Брутер При этом, как отметил политолог, если Кылычдароглу одержит победу на президентских выборах, то он будет делать вид, что именно Москва ухудшает отношения между государствами. «Их стандартное поведение заключается в том, чтобы делать вид, что Кылычдароглу хочет отношений с Россией, но это Россия виновата в том, что она их портит. Поэтому какое-то время будет медленное ухудшение отношений, но в России будут понимать, что это неизбежно и сворачивать этот кейс. Отношения с Кылычдароглу хорошими не будут точно», — заключил эксперт. 14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. За несколько дней до голосования Кемаль Кылычдароглу призвал Россию «не вмешиваться в выборы» в республике. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппозицию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне разочарованы заявлениями Кылычдароглу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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