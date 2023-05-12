Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию

Нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что речь идет о нападках на РФ со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу.
«Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», —
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вмешиваться в процесс выборов президента в Турции, которые состоятся 14 мая. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с турецкой стороной.
В турецких выборах планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» Синан Оган.
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