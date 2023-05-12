12 мая 2023

Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию

Эрдоган заявил о недопустимости нападок на РФ и важности отношений с Москвой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган отметил важность отношений Турции и России Фото:

Нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что речь идет о нападках на РФ со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу.

«Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вмешиваться в процесс выборов президента в Турции, которые состоятся 14 мая. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с турецкой стороной.

В турецких выборах планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» Синан Оган.

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Нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что речь идет о нападках на РФ со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. «Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вмешиваться в процесс выборов президента в Турции, которые состоятся 14 мая. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с турецкой стороной. В турецких выборах планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» Синан Оган.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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