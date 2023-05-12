Эрдоган раскритиковал оппозицию Турции за нападки на Россию

Эрдоган заявил о недопустимости нападок на РФ и важности отношений с Москвой

13 мая 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Эрдоган отметил важность отношений Турции и России Фото: Официальный сайт Президента России Нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что речь идет о нападках на РФ со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. «Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вмешиваться в процесс выборов президента в Турции, которые состоятся 14 мая. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с турецкой стороной. В турецких выборах планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» Синан Оган.

Нападки турецкой оппозиции на Россию не допустимы, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отметив, что речь идет о нападках на РФ со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. «Кемаль Кылычдароглу совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — передает слова Эрдогана телеканал CNN Turk. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вмешиваться в процесс выборов президента в Турции, которые состоятся 14 мая. Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с турецкой стороной. В турецких выборах планируют участвовать четыре кандидата — нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» Синан Оган.