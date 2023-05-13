13 мая 2023

Песков отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве РФ в выборы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков раскритиковал заявления турецкой оппозиции Фото:

Россия категорически не принимает обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новость по теме
Чего ждать от выборов президента в Турции 2023: прогнозы, кандидаты

«В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы, передает телеканал 360. Он заявил, что примет любое решение народа. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться несколько кандидатов. Среди них Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия категорически не принимает обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы, передает телеканал 360. Он заявил, что примет любое решение народа. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться несколько кандидатов. Среди них Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...