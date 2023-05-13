Песков отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве РФ в выборы 13 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков раскритиковал заявления турецкой оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия категорически не принимает обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Чего ждать от выборов президента в Турции 2023: прогнозы, кандидаты «В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы, передает телеканал 360. Он заявил, что примет любое решение народа. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться несколько кандидатов. Среди них Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. Россия категорически не принимает обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы, передает телеканал 360. Он заявил, что примет любое решение народа. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться несколько кандидатов. Среди них Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям