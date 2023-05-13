Песков отверг обвинения турецкой оппозиции о вмешательстве РФ в выборы

Россия категорически не принимает обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера турецкой оппозиции за слова о вмешательстве России в выборы, передает телеканал 360. Он заявил, что примет любое решение народа. Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая. За пост лидера страны готовы побороться несколько кандидатов. Среди них Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.
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